Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), các cơ quan, đơn vị Vùng 4 Hải quân tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc. Nổi bật là những hoạt động ở đặc khu Trường Sa, tạo không khí vui tươi, thắt chặt tình đoàn kết quân dân nơi đảo xa.

Gắn kết quân dân nơi đảo xa

Trong chuỗi hoạt động hưởng ứng từ ngày 18 đến 24-11, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146 phối hợp với cán bộ, Nhân dân đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức tìm hiểu truyền thống, giới thiệu sách, giao lưu văn nghệ, thi đấu thể thao, vệ sinh môi trường và xây dựng cảnh quan khu dân cư.

Học tập truyền thống tại công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại đảo Sơn Ca.

Các nội dung được lựa chọn phù hợp với điều kiện từng đảo, phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng và sự tham gia của công chức, giáo viên, Nhân dân. Mỗi hoạt động vừa tạo sân chơi bổ ích, vừa là dịp để bộ đội và Nhân dân giao lưu, chia sẻ, cùng chăm lo đời sống văn hóa.

Cán bộ, chiến sĩ thi đấu thể thao, nâng cao sức khỏe.

Đại tá Phạm Văn Thọ - Chính ủy Lữ đoàn 146 cho biết: “Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn xác định giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa Việt Nam là nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng con người, môi trường văn hóa tốt đẹp và củng cố đoàn kết quân dân. Vì vậy, các hoạt động được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, hướng về cơ sở, tổ chức thiết thực, phù hợp điều kiện từng đơn vị, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân thêm tự hào, trách nhiệm trong xây dựng, bảo vệ biển, đảo Tổ quốc”.

Cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân vệ sinh khu dân cư.

Một nét sinh động là hoạt động đồng diễn dân vũ của các tổ phụ nữ trên các đảo. Những điệu múa trên nền các ca khúc về quê hương, đất nước mang đến không khí vui tươi, tạo cơ hội giao lưu, rèn luyện sức khỏe cho hội viên. Cùng với đó, việc thăm hỏi, tặng quà công chức, giáo viên và các hộ dân thể hiện sự quan tâm, sẻ chia giữa đơn vị với địa phương.

Chị Phạm Thị Bảy, người dân sinh sống trên đảo Trường Sa chia sẻ: “Những hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cùng bộ đội giúp cuộc sống trên đảo thêm vui tươi, gần gũi. Chúng tôi cảm nhận sâu sắc tình đoàn kết quân dân, sự quan tâm của đơn vị và thêm vững tin, gắn bó với đảo”.

Qua những buổi sinh hoạt chung, bộ đội và Nhân dân có thêm điều kiện hiểu nhau, động viên nhau vượt qua khó khăn. Tình đoàn kết, nghĩa tình quân dân được bồi đắp từ những việc làm gần gũi, góp phần xây dựng đời sống văn hóa nơi đảo xa.

Bồi đắp sức mạnh tinh thần từ cơ sở

Cùng với các hoạt động ở Trường Sa, sinh hoạt văn hóa tại các cơ quan, đơn vị trên đất liền được tổ chức với nhiều hình thức phù hợp. Các hoạt động tham quan nhà truyền thống, đọc sách, tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc được kết hợp với văn nghệ, thể thao, chăm sóc cảnh quan đơn vị.

Học viên tham quan, tìm hiểu lịch sử tại Nhà truyền thống vùng.

Tại Nhà truyền thống vùng, những hình ảnh, hiện vật, tư liệu giúp người xem hiểu thêm về quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của đơn vị; sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ. Với những cán bộ, chiến sĩ và học viên đang học tập, rèn luyện tại đơn vị, đây còn là dịp bồi đắp niềm tự hào, ý thức trách nhiệm tiếp nối truyền thống.

Hoạt động đọc sách, giới thiệu bảng ảnh về đất nước, con người Việt Nam góp phần mở rộng hiểu biết, khơi dậy tinh thần tự học của bộ đội. Những trang sách, hình ảnh giúp cán bộ, chiến sĩ tiếp cận kiến thức lịch sử, văn hóa, cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp quê hương và những thành tựu của đất nước.

Chỉ huy đảo Trường Sa tặng quà cho công chức UBND đặc khu Trường Sa nhân Ngày Văn hóa Việt Nam.

Thông qua các hoạt động, hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở tiếp tục được khai thác, phục vụ nhu cầu học tập, sinh hoạt của bộ đội. Những hình thức gần gũi tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ giao lưu, phát huy năng khiếu, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tăng cường đoàn kết trong đơn vị.

Từ đất liền đến đảo xa, những câu chuyện truyền thống, trang sách, lời ca và niềm vui được sẻ chia đang góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp, tiếp thêm sức mạnh tinh thần để cán bộ, chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ, cùng Nhân dân bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.