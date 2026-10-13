Vùng 4 Hải quân kiểm tra tại Lữ đoàn 101

Ngày 13-10, đoàn công tác do Đại tá Nguyễn Xuân Quân - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” tại Lữ đoàn 101.

Đoàn kiểm tra nhà xe thiết giáp.

Nội dung kiểm tra tập trung vào 4 tiêu chuẩn xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Trong đó, chú trọng kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, các khâu đột phá; công tác sẵn sàng chiến đấu, hệ thống văn kiện chiến đấu, sổ sách đăng ký; kiểm tra nhận thức của bộ đội trên các mặt công tác; nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ và kết quả khắc phục những khâu yếu, mặt yếu được chỉ ra qua các lần kiểm tra trước. Điểm mới trong đợt kiểm tra là việc ứng dụng chuyển đổi số vào kiểm tra nhận thức chính trị của bộ đội thông qua ứng dụng “Giáo dục chính trị Vùng 4”.

Thủ trưởng vùng kiểm tra công tác tham mưu tác chiến.

Năm 2026, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 101 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai đồng bộ các tiêu chí xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm và các khâu đột phá. Chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị không ngừng được nâng lên; 100% cán bộ, chiến sĩ có tư tưởng ổn định, an tâm công tác, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội. Nền nếp, chế độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật được duy trì nghiêm túc. Công tác hậu cần, kỹ thuật được bảo đảm kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Kết luận kiểm tra, Đại tá Nguyễn Xuân Quân biểu dương những kết quả Lữ đoàn 101 đạt được. Đồng thời, yêu cầu Đảng ủy, Chỉ huy lữ đoàn nghiêm túc tiếp thu kết luận kiểm tra, khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức khắc phục triệt để những hạn chế được chỉ ra; tiếp tục duy trì nghiêm nền nếp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, gắn với quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.