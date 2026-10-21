Vùng 4 Hải quân kiểm tra công tác huấn luyện hạ sĩ quan chỉ huy tại Lữ đoàn 101

Ngày 21-10, đoàn công tác của Vùng 4 Hải quân do Đại tá Bùi Quang Thuyên - Phó Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác huấn luyện, đào tạo hạ sĩ quan chỉ huy khóa 49 tại Lữ đoàn 101.

Đại tá Bùi Quang Thuyên quán triệt nội dung kiểm tra.

Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức huấn luyện; hệ thống kế hoạch, tiến trình biểu, giáo án, bài giảng; kết quả huấn luyện các nội dung chuyên ngành theo chương trình đào tạo. Đoàn công tác cũng kiểm tra việc duy trì nền nếp, chế độ huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy và quản lý bộ đội của đơn vị.

Kiểm tra chất lượng huấn luyện của khẩu đội trưởng súng máy phòng không 12,7mm.

Qua kiểm tra, Lữ đoàn 101 đã quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh huấn luyện của cấp trên; duy trì đúng, đủ nội dung, thời gian huấn luyện theo chương trình; chú trọng huấn luyện thực hành, rèn luyện kỹ năng chỉ huy, quản lý cho hạ sĩ quan. Đại tá Bùi Quang Thuyên đánh giá cáo kết quả tổ chức huấn luyện, đào tạo hạ sĩ quan chỉ huy khóa 49 của Lữ đoàn 101; đồng thời chỉ ra những nội dung cần tiếp tục phát huy, một số hạn chế cần khắc phục, làm cơ sở để Lữ đoàn 101 nâng cao chất lượng huấn luyện, tiếp tục lập thành tích chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày thành lập Vùng 4 Hải quân (26-10-1975 - 26-10-2026).