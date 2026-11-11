Vùng 4 Hải quân kiểm tra chuyên ngành hàng hải năm 2026

Nội dung kiểm tra lý thuyết tập trung vào việc nắm kiến thức chuyên ngành theo hình thức trắc nghiệm và tự luận gồm: Hàng hải bảo đảm chiến đấu, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Luật biển Việt Nam năm 2012; quy tắc phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển; các phương pháp về điều động tàu, neo đậu, buộc phao chống bão; quy tắc bảo đảm an toàn hàng hải áp dụng trong lực lượng tàu Hải quân…

Tiếp đó, thuyền trưởng, phó thuyền trưởng và sĩ quan ngành hàng hải các tàu có thời gian 10 phút để hoàn thành bài tác nghiệp vận động trên lưới tính với các tình huống tiếp cận chiếm lĩnh vị trí chiến đấu sát thực tế. Bài kiểm tra tác nghiệp tổng hợp trên hải đồ có tính đến các yếu tố khí tượng thủy văn được thực hiện trong thời gian quy định đạt chất lượng tốt.

Đại tá Nguyễn Vĩnh Nam, Phó tư lệnh Vùng 4 Hải quân theo dõi, chỉ đạo kiểm tra.

Đại tá Nguyễn Vĩnh Nam, Phó tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho biết: Các đơn vị tàu đã nắm chắc kế hoạch, làm tốt công tác chuẩn bị; thành phần tham gia kiểm tra chấp hành nghiêm quy chế. Đợt kiểm tra nhằm đánh giá thực chất trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ tàu và sĩ quan ngành hàng hải các tàu mặt nước chiến đấu, tàu vận tải, đổ bộ trong biên chế. Qua đó làm cơ sở giúp Đảng ủy, thủ trưởng Bộ tư lệnh Vùng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả chỉ thị của Tư lệnh Hải quân về tăng cường huấn luyện cán bộ và bảo đảm an toàn hàng hải trong thời gian tiếp theo.