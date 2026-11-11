Vùng 4 Hải quân kiểm tra chuyên ngành hàng hải năm 2026

Ngày 11-11, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức kiểm tra chuyên ngành hàng hải năm 2026 đối với cán bộ tàu và sĩ quan ngành hàng hải các tàu đang làm nhiệm vụ tại bến.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc nắm kiến thức chuyên ngành theo hình thức trắc nghiệm và tự luận gồm: Hàng hải bảo đảm chiến đấu, pháp chế hàng hải, quy tắc tránh va trên biển, điều động tàu, quy tắc bảo đảm an toàn hàng hải áp dụng trong lực lượng tàu Hải quân Nhân dân Việt Nam.... Đồng thời kiểm tra kỹ năng thực hành tác nghiệp vận động trên lưới tính và tác nghiệp tổng hợp trên hải đồ.

Đại tá Nguyễn Vĩnh Nam - Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân theo dõi, chỉ đạo kiểm tra.

Đợt kiểm tra nhằm đánh giá thực chất trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ tàu và sĩ quan ngành hàng hải các tàu mặt nước chiến đấu, tàu vận tải, đổ bộ có trong biên chế. Qua đó, làm cơ sở giúp Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh vùng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chỉ thị của Tư lệnh Hải quân về tăng cường huấn luyện cán bộ và bảo đảm an toàn hàng hải trong thời gian tới.