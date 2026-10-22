Vùng 4 Hải quân khánh thành, bàn giao nhà đồng đội cho quân nhân

Chiều 22-10, tại xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức khánh thành, bàn giao nhà đồng đội cho gia đình Đại úy Quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Duy Hòa, nhân viên quản lý, Ban Hành chính, Phòng Tham mưu, Trung tâm Huấn luyện. Đại tá Bùi Xuân Bình - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy vùng dự. Cùng dự có đại diện các cơ quan chức năng của vùng; lãnh đạo, chỉ huy Trung tâm Huấn luyện và đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương.

Đại tá Bùi Xuân Bình trao bảng tượng trưng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà đồng đội cho gia đình Đại úy Quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Duy Hòa.

Các đại biểu cắt băng khánh thành nhà đồng đội tặng gia đình Đại úy Quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Duy Hòa.

Đại tá Bùi Xuân Bình trao ti vi của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tặng gia đình Đại úy QNCN Nguyễn Duy Hòa.

Gia đình Đại úy Quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Duy Hòa có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, được hỗ trợ 80 triệu đồng trích từ Quỹ “Vì người nghèo” của Quân chủng Hải quân để xây dựng nhà.

Nguồn hỗ trợ góp phần giúp gia đình khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, tạo điều kiện để Đại úy Quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Duy Hòa yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng và Trung tâm Huấn luyện tặng gia đình nhiều phần quà thiết thực.

* Cùng ngày, tại phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức khánh thành, bàn giao nhà đồng đội cho gia đình Thượng úy Nguyễn Đức Hoàng Sang, Trợ lý ra đa, Ban Tham mưu, Trung đoàn 451. Đại tá Đỗ Minh - Phó Tư lệnh vùng dự.

Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân trao bảng tượng trưng kinh phí hỗ trợ cho gia đình quân nhân.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình nhà đồng đội.

Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tặng phần quà thiết thực phục vụ đời sống gia đình.

Gia đình Thượng úy Nguyễn Đức Hoàng Sang được hỗ trợ 80 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” của Quân chủng Hải quân; đồng thời nhận những phần quà của Bộ Tư lệnh Vùng và Trung đoàn 451.

Đây là những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày thành lập Vùng 4 Hải quân (26-10-1975 - 26-10-2026), thể hiện sự quan tâm của Quân chủng và vùng trong chăm lo đời sống quân nhân, hậu phương quân đội; phát huy tình đồng chí, đồng đội, động viên quân nhân vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.