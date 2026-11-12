Vùng 4 Hải quân khai mạc Hội thi bí thư đảng ủy bộ phận, bí thư chi bộ giỏi năm 2026

Sáng 12-11, tại phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức khai mạc Hội thi bí thư đảng ủy bộ phận, bí thư chi bộ giỏi năm 2026. Đại tá Nguyễn Hữu Minh - Phó Chính ủy vùng chủ trì và phát biểu khai mạc hội thi.

Đại tá Nguyễn Hữu Minh, Phó Chính ủy Vùng 4 Hải quân phát biểu khai mạc hội thi.

Tại lễ khai mạc, Đại tá Bùi Văn Bền - Chủ nhiệm Chính trị vùng công bố quyết định thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký và quán triệt quy chế hội thi. Điểm mới của hội thi năm nay là mở rộng đối tượng dự thi cấp vùng đến các bí thư đảng ủy bộ phận, tổ chức thi nhận thức bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính và chú trọng đánh giá năng lực thực hành.

Hội thi diễn ra trong 2 ngày 12 và 13-11 với sự tham gia của 48 thí sinh. Các thí sinh thực hiện 4 phần thi gồm: Nhận thức bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính, viết dự thảo nghị quyết, thực hành chủ trì hội nghị đảng ủy hoặc sinh hoạt chi bộ và kiểm tra sổ sách công tác đảng.

Ở phần thi thực hành, các bí thư đảng ủy bộ phận chủ trì hội nghị đảng ủy thông qua kế hoạch chiến đấu và ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ chiến đấu. Các bí thư chi bộ chủ trì sinh hoạt để giải quyết một nội dung thuộc thẩm quyền của chi bộ như: Xét đề nghị kết nạp đảng viên hoặc kiểm tra, giám sát đảng viên.

Quang cảnh khai mạc hội thi.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Nguyễn Hữu Minh yêu cầu Ban tổ chức điều hành hội thi chặt chẽ, đúng quy chế; Ban giám khảo chấm thi công tâm, khách quan, đánh giá thực chất năng lực của từng thí sinh. Đại tá đề nghị các thí sinh bình tĩnh, tự tin, chấp hành nghiêm quy chế, vận dụng các nguyên tắc, quy định của Đảng vào xử lý những vấn đề đặt ra trong thực tiễn công tác tại cơ quan, đơn vị.

Các thí sinh thực hiện phần thi viết dự thảo nghị quyết sau lễ khai mạc.

Kết quả hội thi là cơ sở để cấp ủy các cấp xác định nội dung bồi dưỡng đội ngũ bí thư, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng và năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở.