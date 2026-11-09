Vùng 4 Hải quân hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11) năm 2026, các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 4 Hải quân từ đất liền đến đảo xa tổ chức nhiều hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, gắn với việc chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn trong thực hiện nhiệm vụ.

Học pháp luật qua chuyên đề và tình huống

Tại các đơn vị trên đất liền, pa-nô, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam được bố trí tại những nơi bộ đội thường xuyên qua lại. Cùng với tuyên truyền trực quan, các đơn vị tổ chức học tập chuyên đề về nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật và phòng ngừa vi phạm trên không gian mạng.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Sơn Ca treo khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Nội dung học tập gắn với trách nhiệm của quân nhân trong chấp hành quy định của đơn vị, sử dụng mạng xã hội đúng quy định và thận trọng khi tiếp nhận, chia sẻ thông tin. Các đơn vị cũng tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ theo dõi chương trình “Luật siêu dễ” trên kênh VTV3. Qua các câu hỏi và tình huống của chương trình, bộ đội có thêm cách tiếp cận các quy định pháp luật gần gũi với đời sống.

Tọa đàm pháp luật ở đảo xa

Tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, các đơn vị của Lữ đoàn 146 hưởng ứng bằng nhiều hình thức như treo khẩu hiệu, tọa đàm, hỏi đáp pháp luật và giao lưu văn nghệ. Nội dung tuyên truyền tập trung vào giữ gìn đoàn kết nội bộ, chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn trong công tác, sinh hoạt.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa trao đổi tại buổi tọa đàm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Tối 6-11, cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa tổ chức tọa đàm với chủ đề “Đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, an toàn tuyệt đối là trách nhiệm của mỗi quân nhân”. Tại buổi tọa đàm, bộ đội trao đổi về những việc mỗi quân nhân có thể làm để giữ nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn khi thực hiện nhiệm vụ. Xen giữa các lượt trao đổi là phần đố vui có thưởng. Các câu hỏi, tình huống bám sát công tác, sinh hoạt trên đảo giúp người tham gia vận dụng kiến thức pháp luật và quy định của đơn vị để đề xuất cách xử lý.

Đợt hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11) gắn với nền nếp sinh hoạt pháp luật thường xuyên ở các đơn vị, góp phần rèn ý thức tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật và chủ động phòng ngừa vi phạm từ cơ sở.