Vùng 4 Hải quân học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

Ngày 30-9, Đảng ủy Vùng 4 Hải quân tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và một số quy định của Trung ương. Đại tá Bùi Văn Bền - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị vùng chủ trì và trực tiếp quán triệt một số chuyên đề.

Tham gia học tập có gần 400 học viên là thủ trưởng các cơ quan Bộ Tư lệnh vùng; thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp trung, lữ đoàn; sĩ quan cấp tá; quân nhân chuyên nghiệp cấp thượng tá; cán bộ lãnh đạo, chỉ huy từ cấp tiểu đoàn, hải đội và tương đương trở lên trong toàn vùng.

Đại tá Bùi Văn Bền quán triệt các nội dung tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu, học tập các chuyên đề; tập trung làm rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi, điểm mới và yêu cầu triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương cùng các chương trình hành động, kế hoạch và văn bản triển khai thực hiện.

Nội dung học tập tập trung vào các vấn đề: Đổi mới mô hình phát triển Việt Nam; xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; Chiến lược an ninh quốc gia; quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan; bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; thi hành Điều lệ Đảng và những điều đảng viên không được làm.

Quang cảnh hội nghị.

Các đại biểu cũng được quán triệt nội dung về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới của cán bộ, đảng viên; chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề toàn khóa; công tác người Việt Nam ở nước ngoài; phát triển du lịch; phát triển vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới.

Hội nghị nhằm thống nhất về nhận thức và hành động, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy và cán bộ, đảng viên trong tổ chức thực hiện. Trọng tâm là cụ thể hóa các nội dung đã học thành chương trình, kế hoạch hành động sát chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình, trách nhiệm và tăng cường kiểm tra, giám sát; góp phần xây dựng Đảng bộ vùng trong sạch, vững mạnh, vùng vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Sau hội nghị, các cơ quan, đơn vị trong vùng tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt cho các đối tượng còn lại.