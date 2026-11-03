Vùng 4 Hải quân giao nhiệm vụ xây dựng Khu đô thị Căn cứ Cam Ranh xanh, sạch, đẹp

Sáng 3-11, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức hội nghị quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng tham gia xây dựng Khu đô thị Căn cứ Cam Ranh xanh, sạch, đẹp. Đại tá Đỗ Minh - Phó Tư lệnh vùng chủ trì hội nghị.

Đại tá Đỗ Minh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến kế hoạch xây dựng vườn rau cộng đồng, trong đó xác định rõ tiến độ thực hiện và nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Công trình góp phần tạo thêm không gian xanh và giúp các hộ dân có nơi trồng rau phục vụ sinh hoạt.

Quang cảnh hội nghị.

Theo kế hoạch, vườn rau cộng đồng được quy hoạch trong khu đất 2,5ha, với quy mô dự kiến 600 luống. Các hạng mục chính gồm: San gạt mặt bằng, xây luống, bổ sung đất màu và lắp đặt hệ thống tưới. Căn cứ tiến độ thi công thực tế, các lực lượng phấn đấu hoàn thành công trình trước ngày 22-12. Phòng Hậu cần - Kỹ thuật vùng chủ trì triển khai kế hoạch, theo dõi tiến độ và kiểm tra chất lượng thi công. Các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện nhiệm vụ được giao, vận động cư dân tham gia xây dựng, chăm sóc vườn rau và giữ gìn vệ sinh chung.

Kết luận hội nghị, Đại tá Đỗ Minh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình và an toàn trong thi công. Đồng thời, sớm hoàn thiện quy chế quản lý, sử dụng vườn rau và hướng dẫn các hộ dân chăm sóc rau, giữ gìn cảnh quan sau khi bàn giao.