Chiều 26-11, tại phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ tuyển nhận và huấn luyện chiến sĩ mới năm 2027. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn - Tư lệnh vùng chủ trì hội nghị.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo kết quả công tác tuyển nhận, huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026; thảo luận, làm rõ những hạn chế, đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ năm 2027.

Năm 2026, Vùng 4 được giao tuyển nhận và huấn luyện 3.000 chiến sĩ mới. Các cơ quan, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với địa phương thực hiện công tác tuyển nhận, đưa đón bộ đội về đơn vị bảo đảm an toàn; chủ động kiện toàn khung huấn luyện, tập huấn cán bộ, chuẩn bị cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập. Công tác giáo dục chính trị, nắm và giải quyết tư tưởng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho chiến sĩ mới được quan tâm thực hiện.

Sau 3 tháng, các đơn vị hoàn thành tốt nội dung, chương trình huấn luyện. Kết quả giáo dục chính trị đạt giỏi; kiểm tra bắn súng tiểu liên AK bài 1 đạt khá, ném lựu đạn bài 1 và đánh thuốc nổ bài 1 đạt giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Kết thúc huấn luyện, 100% chiến sĩ mới biết bơi, an tâm tư tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá Vũ Văn Hiền - Chỉ huy trưởng Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân phát biểu tại hội nghị.

Năm 2027, Vùng 4 được giao tuyển nhận và huấn luyện hơn 3.000 chiến sĩ mới. Hội nghị quán triệt nhiệm vụ, xác định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong phối hợp tuyển nhận và chuẩn bị các điều kiện phục vụ huấn luyện.

Phát biểu chỉ đạo, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu các cơ quan, đơn vị phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế; đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy trong tổ chức thực hiện. Đồng thời, chủ động phối hợp với địa phương, thực hiện chặt chẽ các khâu tuyển nhận, kiểm tra tiêu chuẩn chính trị, phúc tra sức khỏe, bảo đảm đủ chỉ tiêu, chất lượng theo quy định.

Đồng chí Tư lệnh Vùng nhấn mạnh, các đơn vị cần lựa chọn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trực tiếp quản lý, huấn luyện chiến sĩ mới; chuẩn bị chu đáo doanh trại, thao trường, vật chất huấn luyện. Bên cạnh đó, kết hợp huấn luyện với giáo dục chính trị, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; sâu sát nắm tư tưởng, kịp thời động viên, giúp đỡ chiến sĩ ngay từ những ngày đầu về đơn vị; thực hiện đúng, đủ nội dung, chương trình huấn luyện, bảo đảm an toàn tuyệt đối.