Vùng 4 Hải quân giao nhiệm vụ cho lực lượng tham gia hội thi phòng không lục quân năm 2026

Sáng 7-10, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ cho các lực lượng tham gia Hội thi diễn tập chiến thuật, bắn đạn thật lực lượng phòng không lục quân năm 2026. Đại tá Bùi Quang Thuyên - Phó Tư lệnh vùng chủ trì. Tham dự hội nghị có lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan vùng, Lữ đoàn 957, Lữ đoàn 101 cùng cán bộ, chiến sĩ các lực lượng tham gia hội thi và lực lượng bảo đảm.

Đại tá Bùi Quang Thuyên phát biểu giao nhiệm vụ cho các lực lượng tham gia hội thi.

Tại hội nghị, các đại biểu xem video báo cáo công tác chuẩn bị, kết quả huấn luyện của lực lượng tham gia hội thi, gồm: 1 đại đội pháo phòng không 37mm-2 và 1 trung đội súng máy phòng không 12,7mm. Các cơ quan, đơn vị báo cáo những khó khăn, kiến nghị, đề xuất biện pháp bảo đảm thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Bùi Quang Thuyên ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ trong công tác chuẩn bị, tổ chức huấn luyện thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu các lực lượng tập trung rà soát, hoàn tất công tác chuẩn bị; bảo đảm đầy đủ về người, vũ khí, trang bị, phương tiện và các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật phục vụ hội thi.

Đại tá Bùi Quang Thuyên trao quà động viên lực lượng tham gia hội thi.

Đại tá Bùi Quang Thuyên nhấn mạnh, các cơ quan, đơn vị phải phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ; chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, quy chế hội thi, nội quy trường bắn và các quy tắc bảo đảm an toàn. Cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, bình tĩnh, tự tin, vận dụng tốt kiến thức, kỹ năng đã được huấn luyện, quyết tâm đạt kết quả cao nhất, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình cơ động và tham gia hội thi.

Đại diện lực lượng tham gia hội thi phát biểu thể hiện quyết tâm, đoàn kết, chấp hành nghiêm kỷ luật, quy chế hội thi, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.