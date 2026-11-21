Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà 2 gia đình chính sách; đồng thời gặp gỡ, tuyên truyền, động viên ngư dân tại cảng cá Tam Quan. Tại đây, cán bộ, chiến sĩ Hải quân tập trung tuyên truyền Luật Biển Việt Nam năm 2012 và các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); thông tin về ngư trường, tần số đài canh vô tuyến điện của Hải quân, hệ thống âu tàu, dịch vụ hậu cần nghề cá và các điểm hỗ trợ, tránh trú bão tại đặc khu Trường Sa. Bên cạnh đó, ngư dân được hướng dẫn cách xử lý một số tình huống thường gặp khi hoạt động trên biển, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn trong quá trình khai thác hải sản.

Đại tá Bùi Xuân Bình thăm, tặng quà gia đình chính sách.

Đoàn công tác tặng quà ngư dân tại cảng cá Tam Quan.

Trao cờ Tổ quốc tặng ngư dân.

Với sự chung tay của các đơn vị đồng hành, Vùng 4 Hải quân đã trao tặng ngư dân địa phương 200 lá cờ Tổ quốc, 200 áo phao và phao tròn; trao 2 tivi, 20 suất quà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, 8 suất quà hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do hỏa hoạn đầu tháng 7. Đơn vị cũng trao 13 xe đạp tặng 10 học sinh là con ngư dân vượt khó, học tốt và 3 cháu là con ngư dân được nhận đỡ đầu; tặng bà con 100 thùng sữa và 1,5 tấn gạo.

Trao xe đạp tặng con ngư dân vượt khó, học tốt được đơn vị nhận đỡ đầu.

Vùng 4 Hải quân phối hợp với các đơn vị đồng hành tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho người dân địa phương.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Bùi Xuân Bình nhấn mạnh, đồng hành, hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân đối với nhân dân. Với phương châm chủ động đến với nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hỗ trợ bà con yên tâm vươn khơi, bám biển, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Đồng chí khẳng định: “Mỗi ngư dân là một chiến sĩ, mỗi tàu cá của ngư dân là một cột mốc chủ quyền trên biển”, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên biển ngày càng vững chắc.

Trong khuôn khổ chương trình, Vùng 4 Hải quân phối hợp với các đơn vị đồng hành tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho hơn 500 người dân địa phương. Các hoạt động khám nội khoa, siêu âm, xét nghiệm, điện tim và đo mật độ xương giúp người dân phát hiện sớm những vấn đề về sức khỏe, nâng cao nhận thức, chủ động phòng, chống bệnh.