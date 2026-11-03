Vùng 4 Hải quân đánh giá, nghiệm thu ứng dụng bổ trợ giáo dục chính trị

Chiều 3-11, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức hội nghị đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu ứng dụng bổ trợ giáo dục chính trị Vùng 4 Hải quân. Đại tá Bùi Xuân Bình - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy vùng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên huấn vùng báo cáo kết quả xây dựng, hoàn thiện ứng dụng; đại diện tổ thực hiện giới thiệu giao diện và trình diễn các tính năng. Sau hội thảo góp ý ngày 29-9, tổ thực hiện đã chỉnh sửa giao diện, hoàn thiện các chức năng và vận hành thử ứng dụng trên thiết bị Android.

Ứng dụng dành cho người học có 5 nhóm chức năng chính, gồm: Trang chủ và tiện ích, học tập giáo dục chính trị, ôn tập và đánh giá kết quả học tập, thông tin và tra cứu, quản lý thông tin cá nhân. Bước đầu, tổ thực hiện đã số hóa một số chuyên đề, bài giảng dưới dạng văn bản, trình chiếu, video và tích hợp ngân hàng 200 câu hỏi trắc nghiệm. Cán bộ, chiến sĩ có thể ôn tập theo từng bài, làm bài kiểm tra, xem điểm và phần giải thích đáp án.

Điểm nổi bật của ứng dụng là hệ thống quản trị tập trung. Hệ thống giúp cơ quan chính trị và cán bộ chủ trì theo dõi tiến độ, thống kê kết quả học tập theo từng cá nhân, bài học và đơn vị, qua đó giảm thời gian tổng hợp thủ công. Theo báo cáo, chức năng trắc nghiệm vận hành tốt khi được sử dụng thử để kiểm tra nhận thức chính trị tại các đơn vị trong đợt kiểm tra toàn diện năm 2026 của vùng.

Các đại biểu tập trung thảo luận về sự phù hợp của học liệu với từng đối tượng, khả năng sử dụng tại các đơn vị trên biển, đảo và các điều kiện bảo đảm an toàn thông tin.

Đại tá Bùi Xuân Bình tặng quà cho tổ thực hiện sáng kiến xây dựng ứng dụng bổ trợ giáo dục chính trị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Bùi Xuân Bình ghi nhận nỗ lực của tổ thực hiện trong nghiên cứu, xây dựng ứng dụng. Đồng thời, yêu cầu Phòng Chính trị chủ trì tiếp thu ý kiến của các đại biểu, rà soát bài giảng, ngân hàng câu hỏi và hoàn thiện các tính năng phục vụ tự học, ôn luyện của bộ đội. Việc cập nhật học liệu, quản lý tài khoản và dữ liệu phải tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ bí mật quân sự.

Hội nghị thống nhất nghiệm thu kết quả nghiên cứu. Tổ thực hiện đề xuất triển khai ứng dụng thống nhất trong toàn vùng từ năm 2027, sau khi đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, an toàn thông tin và hoàn thành thủ tục theo quy định.