Vùng 4 Hải quân dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Gạc Ma

Sáng 23-10, tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Lâm), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Đại tá Bùi Xuân Bình - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy vùng chủ trì buổi lễ. Tham dự buổi lễ có thủ trưởng Bộ Tư lệnh vùng; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc vùng cùng hơn 100 cán bộ, chiến sĩ.

Quang cảnh lễ dâng hương tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh trong sự kiện Gạc Ma ngày 14-3-1988 để bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đại tá Bùi Xuân Bình dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Trước tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời”, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân và máu xương để bảo vệ lá cờ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng. Tinh thần kiên cường, bất khuất của các anh mãi là tấm gương để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Hải quân học tập, noi theo.

Các đại biểu thắp hương tại khu mộ gió.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân nguyện tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, khắc phục khó khăn; tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, khả năng làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật và sẵn sàng chiến đấu; quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Lễ dâng hương là hoạt động thiết thực kỷ niệm 65 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23-10-1961 - 23-10-2026) và 51 năm Ngày thành lập Vùng 4 Hải quân (26-10-1975 - 26-10-2026); thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào và ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.