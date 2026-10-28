Vùng 4 Hải quân có nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng

Năm 2026, phong trào thi đua quyết thắng với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng” được triển khai sâu rộng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Vùng 4 Hải quân. Nổi bật, đơn vị có hàng trăm lượt tàu hoạt động trên biển bảo đảm hành trình an toàn; xử trí các tình huống đúng đối sách, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo được phân công; thực hiện tốt các hoạt động đối ngoại quốc phòng, tham gia diễn tập và tuần tra liên hợp với hải quân các nước.

Các cơ quan, đơn vị tổ chức 70 đợt cứu hộ, cứu nạn; cấp cứu, điều trị cho hơn 80 ngư dân và gần 30 người dân trên các đảo; cứu kéo, sửa chữa, khắc phục hỏng hóc cho gần 20 tàu cá.

Đại tá Bùi Xuân Bình, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 4 Hải quân phát biểu tại hội nghị.

Cùng với đó, Vùng 4 Hải quân thực hiện hiệu quả chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”; nhận đỡ đầu 23 con ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hoàn thành 4 nhà ở cho đối tượng chính sách tại tỉnh Khánh Hòa. Chương trình “Xanh hóa Trường Sa” tiếp tục được triển khai với trồng mới hơn 41.000 cây các loại.

Trong năm, Vùng 4 Hải quân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”; được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen về thành tích trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và thực hiện nhiệm vụ diễn tập. Đơn vị có 6 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, hạng Ba; 8 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân, cùng nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng ở các cấp.

Đại tá Bùi Văn Bền, Chủ nhiệm Chính trị Vùng Hải quân phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Bùi Xuân Bình yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung khắc phục những hạn chế đã chỉ ra, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức thi đua năm 2027 theo hướng thiết thực, hiệu quả. Các đơn vị xác định chỉ tiêu thi đua sát nhiệm vụ chính trị và đặc thù của đơn vị, gắn phong trào thi đua với xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Công tác bình xét, khen thưởng phải bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, đúng thành tích.

Tại hội nghị, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Vùng 4 Hải quân tiến hành bình xét, đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 1 đơn vị, Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng cho 2 đơn vị và Cờ thi đua của Quân chủng Hải quân cho 5 đơn vị.