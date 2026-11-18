Sáng 18-11, tại phường Bắc Cam Ranh, Đoàn công tác của Cục Cán bộ, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phương - Phó Cục trưởng Cục Cán bộ làm Trưởng đoàn đến nắm tình hình xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở nước ngoài năm 2027 tại Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân.

Làm việc với đoàn có Đại tá Lê Văn Hưởng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân; Đại tá Bùi Xuân Bình - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 4 Hải quân; cùng đại biểu các cơ quan chức năng của Quân chủng và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Vùng 4 Hải quân.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phương quán triệt nội dung buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân báo cáo với đoàn công tác về đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của đơn vị; kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở nước ngoài năm 2026 và phương hướng, chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở nước ngoài năm 2027.

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 4 đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác cán bộ; bám sát yêu cầu xây dựng Quân chủng, Vùng 4 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, trọng tâm là chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ khai thác, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại và công tác đối ngoại quốc phòng. Quy trình tuyển chọn, đề xuất nhân sự được tiến hành chặt chẽ, dân chủ, công khai, bảo đảm đúng tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực chuyên môn, trình độ ngoại ngữ và sức khỏe.

Đại tá Bùi Xuân Bình phát biểu tại buổi làm việc.

Qua nghe báo cáo và trao đổi trực tiếp với các cơ quan, đơn vị, Đoàn công tác ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, nghiêm túc của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân trong công tác chuẩn bị cũng như chất lượng xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2027. Bên cạnh đó, các thành viên trong đoàn cũng trao đổi, làm rõ một số nội dung nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở nước ngoài trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phương biểu dương những kết quả nổi bật của Vùng 4 Hải quân trong công tác cán bộ thời gian qua. Đồng thời, đề nghị Đảng ủy, Bộ Tư lệnh vùng tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ; chú trọng bồi dưỡng ngoại ngữ, lựa chọn, tạo nguồn cán bộ có chất lượng, đủ phẩm chất, năng lực và triển vọng phát triển để đề nghị cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài năm 2027. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ vùng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.