Sáng 23-11, tại phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Vùng 4 Hải quân tổ chức bế mạc Hội thi bí thư đảng ủy bộ phận, bí thư chi bộ giỏi năm 2026. Đại tá Bùi Xuân Bình - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy vùng dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng tham dự bế mạc có Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn - Tư lệnh vùng; Ban Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh vùng; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Tham gia hội thi có gần 50 thí sinh là bí thư đảng ủy bộ phận, bí thư chi bộ được lựa chọn từ hội thi cấp cơ sở. Trong 2 ngày 12 và 13-11, các thí sinh thực hiện 4 phần thi: Nhận thức bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính; viết dự thảo nghị quyết; thực hành chủ trì hội nghị đảng ủy hoặc sinh hoạt chi bộ; sổ sách, nền nếp hoạt động công tác xây dựng Đảng.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh vùng tặng giấy khen cho các thí sinh đoạt giải tại hội thi.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, hội thi diễn ra nghiêm túc, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Các dự thảo nghị quyết cơ bản đúng bố cục, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ, xác định rõ nguyên nhân và đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo có tính khả thi. Ở phần thi thực hành, đa số thí sinh điều hành đúng trình tự, thủ tục, nguyên tắc; thể hiện phương pháp, tác phong khoa học, xử trí tốt các tình huống do Ban giám khảo đưa ra. Kết quả, 100% thí sinh đạt khá, giỏi; nhiều thí sinh đạt điểm tuyệt đối ở phần thi nhận thức. Ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 4 giải nhì, 5 giải ba và 8 giải khuyến khích cho các thí sinh đạt thành tích cao.

Phát biểu bế mạc hội thi, Đại tá Bùi Xuân Bình biểu dương tinh thần trách nhiệm của Ban tổ chức, Ban giám khảo trong tổ chức, điều hành, chấm thi khách quan, công tâm; ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các thí sinh.

Đồng chí Chính ủy vùng yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và đội ngũ bí thư đảng ủy bộ phận, bí thư chi bộ tiếp tục học tập, nghiên cứu, vận dụng kiến thức, kinh nghiệm từ hội thi vào thực tiễn; duy trì nền nếp, chế độ, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, cấp ủy, tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.