Vùng 4 Hải quân bàn giao 2 nhà đồng đội tặng quân nhân

Theo đó, 2 nhà đồng đội được bàn giao tặng các gia đình gồm: Đại úy QNCN Nguyễn Duy Hòa, Nhân viên quản lý, Ban Hành chính, Phòng Tham mưu, Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân, tại xã Cam Lâm và Thượng úy Nguyễn Đức Hoàng Sang, Trợ lý ra đa, Ban Tham mưu, Trung đoàn 451, tại phường Bắc Cam Ranh.

Các đại biểu cắt băng khánh thành nhà đồng đội tặng gia đình Đại úy QNCN Nguyễn Duy Hòa.

Đại tá Bùi Xuân Bình, Chính ủy Vùng 4 Hải quân trao biển hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà đồng đội và tặng quà gia đình Đại úy QNCN Nguyễn Duy Hòa.

Mỗi gia đình được hỗ trợ 80 triệu đồng trích từ Quỹ “Vì người nghèo” của Quân chủng Hải quân. Nguồn hỗ trợ góp phần giúp các gia đình khắc phục khó khăn về nhà ở, ổn định cuộc sống, tạo điều kiện để quân nhân yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị.

Đại tá Đỗ Minh, Phó tư lệnh Vùng 4 Hải quân trao biển hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà đồng đội tặng gia đình Thượng úy Nguyễn Đức Hoàng Sang.

Đại tá Đỗ Minh và đoàn công tác trao ti vi tặng gia đình Thượng úy Nguyễn Đức Hoàng Sang.

Nhân dịp này, các đơn vị trao tặng các gia đình nhiều phần quà thiết thực. Đây cũng là hoạt động chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày thành lập Vùng 4 Hải quân (26-10-1975 / 26-10-2026), thể hiện sự quan tâm của Quân chủng Hải quân và Vùng 4 Hải quân trong chăm lo đời sống quân nhân, hậu phương Quân đội; phát huy tinh thần tương thân, tương ái, tình đồng chí, đồng đội, động viên quân nhân vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.