Vùng 3 Hải quân tổng kết phong trào Thi đua Quyết thắng và công tác thi đua, khen thưởng năm 2026

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: NGỌC VĨNH)

Theo báo cáo, năm 2026, Phong trào Thi đua Quyết thắng với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng” được Vùng 3 Hải quân triển khai toàn diện và đạt hiệu quả thiết thực. Qua đó đã cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ trong toàn Vùng đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nổi bật là duy trì nghiêm hệ thống trực các cấp, tổ chức và tham gia diễn tập chặt chẽ, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn về mọi mặt. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng; đón, tiếp trọng thể 4 đoàn Hải quân các nước bảo đảm trọng thị, hữu nghị được các nước đánh giá cao.

Tham gia cứu nạn, cứu hộ và giúp đỡ ngư dân trên biển; tìm kiếm, cứu nạn người dân mất tích; tham gia hỗ trợ chữa cháy 8.500m² rừng trên địa bàn đóng quân.

Năm qua, Vùng 3 Hải quân hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện theo kế hoạch, tổ chức bắn đạn thật súng pháo, bắn ngư lôi tập, thả, rà quét thủy lôi đạt 100% khá, giỏi.

Vùng 3 Hải quân chăm lo đời sống tinh thần, đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao cho cán bộ chiến sĩ an tâm công tác, bảo đảm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. (Ảnh: NGỌC VĨNH)

Bên cạnh đó, toàn Vùng thực hiện có hiệu quả chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” như hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân (150 phao áo cá nhân, 200 phao tròn, 1.567m dây buộc tàu, 300 lá cờ Tổ quốc, 1.000 tờ rơi tuyên truyền, 700kg gạo nếp, 167 phần quà bằng tiền mặt (500 nghìn đồng/suất); nhận đỡ đầu 19 cháu là con ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (trị giá khoảng 180 triệu đồng).

Vùng 3 Hải quân hỗ trợ xây dựng 10 Nhà Đồng đội, 4 “Nhà đại đoàn kết”, 5 nhà tình nghĩa. Huy động hơn 71 lượt cán bộ, chiến sĩ, hơn 30 phương tiện cơ giới, vật tư tham gia xây dựng 2 trường học liên cấp vùng biên giới tại xã La Êê và La Dêê trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với hơn 3.600 ngày công. Bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; duy trì có hiệu quả mô hình xây dựng tàu “chính quy, mẫu mực”, “Kho trạm mẫu mực, an toàn” tại các đơn vị.

Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, đồng chí Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến ghi nhận, biểu dương những thành tích nổi bật của các tập thể, cá nhân trong phong trào Thi đua Quyết thắng và công tác thi đua, khen thưởng năm 2026.

Đồng chí Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: NGỌC VĨNH)

Đồng chí Nguyễn Đăng Tiến yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục triệt để những hạn chế, khuyết điểm; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm và tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị.

Trong đó, cần chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; gắn phong trào Thi đua Quyết thắng với đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện các cuộc vận động của các cấp và nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, xây dựng Vùng 3 Hải quân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.