Vùng 3 Hải quân tổng kết phong trào Thi đua Quyết thắng và công tác thi đua, khen thưởng năm 2026

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Chính ủy Vùng 3 Hải quân phát biểu kết luận hội nghị.

Năm 2026, Phong trào Thi đua Quyết thắng với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng” được triển khai toàn diện và đạt hiệu quả thiết thực. Phong trào đã cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ trong toàn Vùng đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến ghi nhận, biểu dương những thành tích nổi bật của các tập thể, cá nhân trong phong trào Thi đua Quyết thắng và công tác thi đua, khen thưởng năm 2026. Đồng thời yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục triệt để những hạn chế, khuyết điểm; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm và tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị. Trong đó, cần chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; gắn phong trào Thi đua Quyết thắng với đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện các cuộc vận động của các cấp và nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, xây dựng Vùng 3 Hải quân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.