Vùng 3 Hải quân tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng năm 2026

Tiết mục nghệ thuật tái hiện sinh động hình ảnh người chiến sĩ Hải quân nơi đầu sóng, ngọn gió của Lữ đoàn 161.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026).

Dự và chỉ đạo liên hoan có Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng; Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng; cùng các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Vùng và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Chính ủy Vùng 3 Hải quân phát biểu.

Liên hoan thu hút 10 đội văn nghệ quần chúng với hơn 300 cán bộ, diễn viên đến từ các cơ quan, đơn vị trong Vùng và đơn vị kết nghĩa, tham gia biểu diễn 25 tiết mục được dàn dựng công phu, đa dạng về thể loại và phong phú về nội dung.

Các tiết mục tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước; truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân chủng Hải quân và Vùng 3 Hải quân; khắc họa phẩm chất cao đẹp của người quân nhân cách mạng, tình yêu biển, đảo, tình đồng chí, đồng đội và nghĩa tình quân dân.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Bên cạnh các thể loại ca, múa, nhạc truyền thống, nhiều đội đã đầu tư xây dựng các tổ khúc, chương trình hát múa theo chủ đề, khai thác chất liệu dân ca, âm hưởng vùng miền và đặc trưng nhiệm vụ của từng đơn vị. Một số tiết mục kịch ngắn, độc tấu nhạc cụ được dàn dựng sáng tạo, thể hiện khả năng và sự đầu tư nghiêm túc của các đội tham gia.

Đáng chú ý, các chương trình có nhiều đổi mới trong tổ chức, dàn dựng theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin, kết hợp hình ảnh minh họa trên màn hình LED với âm thanh, ánh sáng, cảnh trí, trang phục và đạo cụ, góp phần tăng tính trực quan và sức hấp dẫn của các tiết mục.

Các diễn viên quần chúng Trung đoàn 351 thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và biển, đảo qua những lời ca, điệu múa.

Theo Ban tổ chức, các chương trình cơ bản bảo đảm tính tư tưởng, tính nghệ thuật và tính quần chúng. Nhiều tác phẩm tự biên, tự dàn dựng có chất lượng tốt, phản ánh sinh động truyền thống, nhiệm vụ và đời sống của cán bộ, chiến sĩ; góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” trong thời kỳ mới.

Phát biểu tại liên hoan, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến nhấn mạnh, công tác văn hóa, văn nghệ không chỉ góp phần nâng cao đời sống tinh thần mà còn là bộ phận quan trọng của công tác tư tưởng, giáo dục, xây dựng con người và đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Qua các hoạt động này, cán bộ, chiến sĩ được bồi đắp bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin, hun đúc ý chí, khơi dậy lòng tự hào, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tặng hoa chúc mừng các đội tham gia liên hoan.

Liên hoan cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ giao lưu, học hỏi, phát huy năng khiếu, sức sáng tạo, góp phần xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, củng cố đoàn kết nội bộ và tăng cường tình đoàn kết quân dân.

Kết thúc liên hoan, Ban Tổ chức dự kiến trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 4 giải Khuyến khích cho các đội tham gia và 15 giải dành cho các tiết mục xuất sắc.