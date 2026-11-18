Đại tá Lê Huy Tuynh, Phó Chính ủy Vùng phát biểu chúc mừng tại Học viện Chính trị khu vực III.

Đoàn công tác do Đại tá Lê Huy Tuynh, Phó Chính ủy Vùng 3 Hải quân làm trưởng đoàn; cùng tham gia có Đại tá Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng.

Đoàn đã đến thăm, chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng và các cơ sở giáo dục, học viện, nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục trên địa bàn.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tặng hoa, chúc mừng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tại các nơi đến thăm, thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Đại tá Lê Huy Tuynh gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, giảng viên và người lao động. Đồng thời, đồng chí thông tin khái quát về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Vùng trong thời gian qua.

Đại tá Lê Huy Tuynh mong muốn các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Vùng 3 Hải quân trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và bồi đắp tình yêu biển, đảo quê hương cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân thăm, chúc mừng Ủy Ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng.

Đại diện các cơ quan, đơn vị cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp, đồng hành với cán bộ, chiến sĩ Vùng trong các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa quân đội với cấp ủy, chính quyền, nhân dân và các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Hoạt động thăm, chúc mừng thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự gắn bó của cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân với các cơ quan, đơn vị, nhà trường; góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng địa bàn đóng quân vững mạnh.