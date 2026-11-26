Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan chức năng Quân chủng Hải quân; các đồng chí trong Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn Vùng.

Chuẩn đô đốc Đỗ Văn Yên phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân chủ trì hội nghị. Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Vùng 3 Hải quân phát động Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2027.

Các đại biểu dự hội nghị.

Báo cáo và các ý kiến tại hội nghị đánh giá: Năm 2026, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng 3 và cấp ủy, chỉ huy các cấp chấp hành nghiêm mệnh lệnh, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị duy trì tốt lực lượng, phương tiện, nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); quản lý, nắm chắc tình hình trên vùng biển được phân công; kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Bộ tư lệnh Hải quân xử trí các tình huống đúng đối sách, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển.

Đại tá Phạm Anh Tuấn phát biểu kết luận hội nghị.

Toàn Vùng hoàn thành đúng, đủ thời gian, nội dung, chương trình các khoa mục huấn luyện, giáo dục chính trị cho các đối tượng, quân số đạt 98,9%; tổ chức luyện tập, diễn tập, kiểm tra bắn đạn thật súng pháo các loại 100% khá giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối; tham gia các hội thi, hội thao do cấp trên tổ chức đạt kết quả cao.

Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến phát động Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2027.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chuẩn đô đốc Đỗ Văn Yên ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Vùng 3 Hải quân trong năm 2026; đồng thời yêu cầu, năm 2027, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn Vùng duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, nâng cao cảnh giác, chủ động nắm, nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, kịp thời tham mưu và xử trí hiệu quả các tình huống, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; tập trung tạo chuyển biến thực chất về chất lượng huấn luyện, nhất là huấn luyện cán bộ; tăng cường xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động; đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với đó, Vùng 3 Hải quân coi trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy đoàn kết, thống nhất, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng và hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực thực tiễn, uy tín và tinh thần trách nhiệm cao; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sâu sát cơ sở, nói đi đôi với làm…

Tại hội nghị, Bộ tư lệnh Vùng 3 đã phát động Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2027 với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, tự chủ, sáng tạo, quyết thắng”.

Dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phó chính ủy Quân chủng Hải quân trao Bằng khen tặng 1 tập thể và 1 cá nhân.