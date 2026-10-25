Vùng 3 Hải quân phát huy tính chủ động, sáng tạo trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân (thứ 2 từ phải sang) kiểm tra công tác huấn luyện chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn 355.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên giao, những năm qua, Vùng 3 Hải quân đã không ngừng nâng cao chất lượng về mọi mặt, trong đó chất lượng công tác huấn luyện chiến, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) có ý nghĩa quyết định đối với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Theo đó, công tác huấn luyện được triển khai theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát nhiệm vụ, đối tượng và địa bàn tác chiến; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện trong điều kiện phức tạp, lấy chiến trường làm thao trường. Đội ngũ cán bộ, giáo viên được huấn luyện chuyên sâu, tập trung bồi dưỡng năng lực sư phạm, kinh nghiệm “dạy nghề, dạy người”, phấn đấu giỏi về trình độ chuyên môn, có tay nghề cao, bản lĩnh vững vàng.

Đội hình tàu chiến đấu Vùng 3 Hải quân thực hiện các bài bắn đạn thật trên biển.

Trong quá trình huấn luyện, cán bộ giáo viên nêu câu hỏi, vấn đề và những nội dung cần trao đổi, thảo luận, nhằm phát huy tính dân chủ, tư duy sáng tạo của người học. Trong công tác huấn luyện, SSCĐ, Vùng thực hiện “5 sát” (sát nhiệm vụ, đối tượng, phương án, vũ khí trang bị và chiến trường); hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, phát huy tính sáng tạo của người chỉ huy để phân tích, đánh giá, hạ quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ trên biển. Các đơn vị tàu coi trọng huấn luyện đối kháng; phân chia lực lượng, quy định thời gian, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, bảo đảm đúng các yếu tố, chiến thuật, yêu cầu đề ra...

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Trung đoàn ra-đa 351.

Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân chủ động dự đoán những khu vực có thể xảy ra tác chiến để tổ chức huấn luyện ngay tại đó nhằm tạo điều kiện cho bộ đội làm quen địa hình, khí hậu, thời tiết, thuận tiện cho công tác đảm bảo hậu cần, kỹ thuật. Vấn đề huấn luyện kỹ chiến thuật, Vùng phân cấp huấn luyện theo các đối tượng quân nhân chuyên nghiệp (có tuổi quân từ 5 năm, 10 năm và 15 năm trở lên) với nội dung huấn luyện khác nhau với mục đích là để cho bộ đội có trình độ chuyên sâu, chuyên ngành mà mình đảm nhiệm.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 172 tích cực bảo quản, bảo dưỡng trang bị kỹ thuật sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Trước đây, quá trình huấn luyện, người chỉ huy thường ra tình huống tại bến, nay khi các tàu, biên đội hành quân ra khu neo đậu, mới ra tình huống chiến đấu. Cách làm này giúp bộ đội (nhất là đội ngũ cán bộ) tránh được tính chủ quan, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong huấn luyện, đồng thời rèn luyện sức khỏe dẻo dai, đủ khả năng hoạt động dài ngày trên biển...

Tàu của Lữ đoàn 172 bắn pháo tiêu diệt mục tiêu trên không.

Để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao, nét mới trong công tác huấn luyện của Vùng 3 Hải quân là huấn luyện cho bộ đội tinh nhuệ cả về tư tưởng, chiến thuật, cũng như công tác hiệp đồng, công tác đảm bảo hậu cần kỹ thuật và sử dụng thuần thục các loại vũ khí trang bị.

Huấn luyện tinh nhuệ về tư tưởng là huấn luyện giáo dục cho mọi cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng nhận nhiệm vụ trong mọi điều kiện tình huống, chấp nhận gian khổ, hy sinh. Huấn luyện cho mọi thủy thủ nắm chắc và vận dụng sáng tạo tư tưởng chỉ đạo của trên, nghệ thuật quân sự của cha anh, truyền thống của Quân chủng Hải quân và truyền thống đơn vị vào việc xử trí các tình huống sao cho đúng đối sách, chủ động giành thắng lợi, giữ vững chủ quyền, môi trường hòa bình trên biển.

Thủ trưởng Cục Chính trị Hải quân (thứ 4 bên ngoài vào) kiểm tra phòng truyền thống Lữ đoàn 172.

Huấn luyện tinh nhuệ về chiến thuật cho các đối tượng là sĩ quan, cán bộ tàu, trong đó chú trọng huấn luyện khả năng điều động tàu để tạo thế chủ động chiếm ưu thế trong mọi tình huống. Muốn vậy phải huấn luyện tinh nhuệ về hiệp đồng giữa các vị trí trong tàu, giữa các tàu trong nhóm tàu, giữa các nhóm tàu với nhau trong toàn bộ lực lượng và phối hợp hiệp đồng giữa các quân binh chủng.

Vấn đề huấn luyện tinh nhuệ về sử dụng vũ khí trang bị đặt ra yêu cầu phải sử dụng sáng tạo, hiệu quả các loại vũ khí sẵn có để chủ động giành thắng lợi. Muốn vậy, người chiến sĩ phải được tăng cường công tác huấn luyện sao cho có thể sử dụng hiệu quả vũ khí trang bị trong mọi trạng thái, tình thế. Việc huấn luyện cho mọi thủy thủ trên tàu có thể sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị sẽ góp phần phát huy tính chủ động, sáng tạo và tinh thần cảnh giác cao độ… Do vậy, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và khả năng khai thác, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật của bộ đội ngày càng được nâng lên. Kết quả diễn tập, sát hạch chiến thuật vòng tổng hợp, bắn đạn thật hằng năm đều đạt khá, giỏi; cán bộ, chiến sĩ tham gia các hội thi, hội thao do Bộ Quốc phòng, Quân chủng tổ chức đạt kết quả cao.

Kiểm tra bắn đạn thật chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn 355, Vùng 3 Hải quân.

Nhờ phát huy sức mạnh tập thể và tính chủ động, tích cực của các cá nhân, trong những năm qua Vùng thường xuyên bảo đảm 100% về nội dung, thời gian, 98,5% quân số tham gia huấn luyện theo kế hoạch. Hằng năm, các đơn vị tàu tổ chức huấn luyện trên biển đạt 100% kế hoạch; huấn luyện chuyên ngành đạt 100% khá, giỏi (hơn 50% giỏi). Hằng năm, Vùng có từ một đến hai trung đoàn, lữ đoàn và từ bốn đến năm đơn vị cấp hải đội, tiểu đoàn và tương đương được Bộ Quốc phòng, Quân chủng tặng cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi”.

Các lực lượng của Vùng 3 Hải quân sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

Đóng quân trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên, thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão, lũ, sạt lở và các hiện tượng thời tiết cực đoan, Vùng 3 Hải quân xác định phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Vì vậy, từ năm 2020 đến nay, Vùng đã điều động tàu tham gia cứu nạn 42 lượt tàu thuyền ngư dân; hỗ trợ, giúp đỡ 28 tàu cá với 136 ngư dân; tham gia chữa cháy rừng 18 vụ, với diện tích 103 ha; dập cháy một tàu; cấp cứu, hỗ trợ y tế 10 vụ với 17 ngư dân….

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân kiểm tra công tác huấn luyện vũ khí trang bị mới tại Lữ đoàn 680.

Với thành tích đạt được trong chặng đường chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Vùng 3 Hải quân có 4 đơn vị vinh dự được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều huân, huy chương và phần thưởng cao quý khác. Năm 2026, Vùng 3 Hải quân được các cấp xét, đề nghị Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo ngày càng cao và khẩn trương hơn, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tiếp tục phát huy truyền thống 51 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, tô thắm thêm truyền thống “Tích cực chủ động, đoàn kết hiệp đồng, làm chủ vùng biển, quyết chiến quyết thắng” quyết tâm quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó.