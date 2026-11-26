Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Hải quân dự và chỉ đạo hội nghị. Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3 chủ trì hội nghị. Tham dự có Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng và thủ trưởng các cơ quan chức năng của Quân chủng Hải quân.

Năm 2026, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 3 và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt, chấp hành nghiêm mệnh lệnh, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện và nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Các đơn vị chủ động quản lý, nắm chắc tình hình trên vùng biển được phân công, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân các chủ trương, biện pháp xử trí tình huống đúng đối sách, không để bị động, bất ngờ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Hải quân phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Vùng 3 Hải quân tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên biển và các hoạt động an sinh xã hội. Đơn vị kịp thời khánh thành, bàn giao 6 căn nhà cho nhân dân trong “Chiến dịch Quang Trung” tại tỉnh Gia Lai; tham gia xây dựng 2 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã La Êê, La Dêê, thành phố Đà Nẵng; nhận đỡ đầu 19 con ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tăng 9 cháu so với năm 2025.

Trong công tác xây dựng đơn vị, Vùng chú trọng triển khai các mô hình, cách làm sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị; bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành công tác kỹ thuật được đẩy mạnh; các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được phát huy, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên ghi nhận, biểu dương những kết quả Vùng 3 Hải quân đạt được trong năm 2026. Đồng chí yêu cầu năm 2027, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; nâng cao cảnh giác, chủ động nắm, nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, kịp thời tham mưu và xử trí hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng chí Phó Chính ủy Hải quân nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy đoàn kết, thống nhất. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực thực tiễn, uy tín và tinh thần trách nhiệm cao; sâu sát cơ sở, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm.

Cùng với đó, Vùng cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị; chủ động nắm, quản lý, định hướng tư tưởng bộ đội, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn đơn vị. Thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách; phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân”; triển khai hiệu quả chương trình “Hải quân làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”.

Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên cũng yêu cầu Vùng 3 chuẩn bị chu đáo các hoạt động đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027), bảo đảm trang trọng, thiết thực, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, góp phần bồi đắp niềm tự hào và ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ.

Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Vùng 3 phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2027 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, tự chủ, sáng tạo, Quyết thắng”. Dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân trao Bằng khen tặng 1 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Với những thành tích đạt được trong năm 2026, Vùng 3 Hải quân được đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới; 2 tập thể, 4 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng; 3 tập thể được tặng Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng và Quân chủng Hải quân cùng nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.