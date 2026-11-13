Vùng 3 Hải quân kiểm tra chỉ huy cơ quan, đơn vị năm 2026

Đại tá Vũ Đình Hiển, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 3 Hải quân phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra.

Đại tá Vũ Đình Hiển, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 3 Hải quân dự và chủ trì kiểm tra. Tham gia kiểm tra còn có các đồng chí trong Ban tổ chức, Ban giám khảo và cán bộ chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Vùng.

Các thí sinh tham gia thi phần tự luận.

Nội dung kiểm tra tập trung vào các mặt: Công tác tham mưu; công tác Đảng, công tác chính trị; công tác hậu cần, kỹ thuật. Điểm mới trong đợt kiểm tra là việc ứng dụng hiệu quả chuyển đổi số vào quá trình tổ chức kiểm tra, trong đó phần thi trắc nghiệm kiến thức tổng hợp được thực hiện trực tiếp trên máy tính; phần thi tự luận được triển khai theo nội dung chuyên ngành. Qua đó, góp phần đổi mới phương pháp kiểm tra, bảo đảm tính khách quan, chính xác.

Cán bộ chỉ huy các cơ quan, đơn vị tham gia phần thi trắc nghiệm kiến thức tổng hợp trên máy tính.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Đại tá Vũ Đình Hiển, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 3 Hải quân nhấn mạnh: Đợt kiểm tra nhằm đánh giá thực chất trình độ, năng lực, kiến thức toàn diện, khả năng vận dụng lý luận vào thực tiễn công tác của đội ngũ cán bộ chỉ huy các cấp. Qua đó, kịp thời rút kinh nghiệm, xác định những nội dung cần tập trung bồi dưỡng, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đồng thời làm cơ sở đánh giá, quy hoạch, tuyển chọn nguồn cán bộ cho những năm tiếp theo.

Ban Giám khảo theo dõi nội dung kiểm tra của cán bộ.

Hoạt động kiểm tra góp phần nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chỉ huy trong tự học tập, nghiên cứu, rèn luyện, cập nhật kiến thức, không ngừng nâng cao trình độ, năng lực toàn diện, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.