Vùng 3 Hải quân kiểm tra bắn đạn thật trên biển

Các tàu thuộc Lữ đoàn 172 và Lữ đoàn 161 (Vùng 3 Hải quân) thực hiện nhiệm vụ trên biển.

Tham gia kiểm tra có các tàu chiến đấu, tàu vận tải, tàu bổ trợ thuộc Lữ đoàn 172 và Lữ đoàn 161. Nội dung kiểm tra tập trung sử dụng các loại súng, pháo trong biên chế để tiêu diệt mục tiêu trên không, trên biển ban ngày và ban đêm.

Trước đó, các cơ quan, đơn vị của Vùng 3 Hải quân đã xây dựng kế hoạch, giáo án; điều hành huấn luyện nghiêm túc, đúng, đủ thời gian và quân số; tổ chức kiểm tra, phúc tra kết quả và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ đợt kiểm tra. Các đơn vị tham gia cũng triển khai đồng bộ công tác Đảng, công tác chính trị; làm tốt tuyên truyền, cổ động, thi đua khen thưởng và động viên bộ đội. Công tác hậu cần, kỹ thuật được bảo đảm chặt chẽ; vũ khí, trang bị tàu thuyền duy trì hoạt động đồng bộ.

Xạ thủ súng AK 630 trên Tàu 275 thuộc Hải đội 132, Lữ đoàn 172 tiêu diệt mục tiêu trên không.

Trong quá trình thực hành trên biển, dù điều kiện thời tiết phức tạp, các lực lượng đã khắc phục khó khăn, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm mệnh lệnh, kế hoạch; thao tác đúng trình tự. Công tác chỉ huy, điều hành và phối hợp giữa các lực lượng được triển khai chặt chẽ. Bộ đội thể hiện trình độ làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, xử lý các tình huống và thực hiện các bài bắn kịp thời, chính xác. Kết quả, 100% lượt bắn đạt khá, giỏi; bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Thủ trưởng Lữ đoàn 172 trao quà tặng kíp bắn giỏi trên Tàu 275.

Đợt kiểm tra nhằm đánh giá thực chất kết quả huấn luyện, trình độ làm chủ vũ khí, trang bị và khả năng vận dụng kiến thức vào thực hiện nhiệm vụ trên biển. Qua đó, làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị rút kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch huấn luyện, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Vùng 3 Hải quân.