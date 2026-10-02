Vùng 3 Hải quân khánh thành, bàn giao công trình nâng cao chất lượng sinh hoạt, học tập cho cán bộ, chiến sĩ. (Ảnh: NGỌC VĨNH)

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng chủ trì tiếp đoàn. Cùng dự còn có Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Chính ủy Vùng; thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Trong nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm, tình cảm sâu sắc đối với cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân bằng nhiều công trình, hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao điều kiện công tác, học tập, sinh hoạt và đời sống bộ đội.

Đoàn công tác tham quan hoạt động huấn luyện chiến đấu, trang bị khí tài tại các đơn vị thuộc Vùng. (Ảnh: NGỌC VĨNH)

Riêng năm 2026, hệ thống màn hình LED tại Hội trường Lữ đoàn 172 góp phần nâng cao chất lượng hội họp, thông tin tuyên truyền, giáo dục chính trị; vườn rau mái che tại Trung đoàn 351 giúp đơn vị chủ động nguồn rau xanh, nâng cao chất lượng bữa ăn, duy trì tăng gia sản xuất ổn định, xây dựng cảnh quan doanh trại xanh, sạch, đẹp.

Qua đó, tình cảm, sự gắn bó giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Vùng 3 Hải quân ngày càng được vun đắp, trở thành nguồn động viên để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại chương trình. (Ảnh: NGỌC VĨNH)

Phát biểu ý kiến tại chương trình, đồng chí Nguyễn Phước Lộc khẳng định: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh luôn xác định các hoạt động hướng về biên giới, biển, đảo; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi tuyến đầu là trách nhiệm chính trị thường xuyên.

Với tinh thần “Thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước, cùng cả nước”, Thành phố đã và đang phối hợp Quân chủng Hải quân, các đơn vị lực lượng vũ trang và địa phương ven biển triển khai nhiều chương trình, công trình thiết thực, góp phần củng cố hậu phương, động viên các lực lượng vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Phát biểu ý kiến tại chương trình, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực của Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chính quyền và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dành cho cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân suốt thời gian qua.

Đoàn công tác trao 15 suất quà tặng các gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng. (Ảnh: NGỌC VĨNH)

Đồng thời nhấn mạnh, công trình được đưa vào sử dụng không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đời sống, điều kiện học tập, công tác của bộ đội mà còn là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, thể hiện tình cảm sâu nặng và sự tin tưởng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thành phố đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân.

Đồng chí mong muốn thời gian tới, mối quan hệ phối hợp, gắn bó giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Vùng 3 Hải quân tiếp tục được tăng cường, phát triển ngày càng sâu sắc, hiệu quả.

Dịp này, đoàn công tác đến tham quan hoạt động huấn luyện chiến đấu, trang bị khí tài tại Lữ đoàn 172 và Lữ đoàn 680; trao 15 suất quà tặng các gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng.