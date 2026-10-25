Vùng 3 Hải quân: Hơn nửa thế kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Tiền thân của Vùng 3 Hải quân là lực lượng Hải quân khu vực 5 (K5), ra đời tại chiến trường Bình Trị Thiên năm 1972. Trong điều kiện lực lượng còn nhỏ, vũ khí, trang bị kỹ thuật thô sơ, cán bộ, chiến sĩ K5 đã phát huy tinh thần chủ động, mưu trí, sáng tạo, khơi thông tuyến vận tải bí mật từ sông Bến Hải ra Cửa Việt, vận chuyển vũ khí, xăng dầu phục vụ mặt trận Trị Thiên. Lực lượng đặc công K5 còn luồn sâu, đánh hiểm, lập nhiều chiến công trên chiến trường Cửa Việt-Đông Hà.

Qua từng chặng đường phát triển, chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và khả năng thực hiện nhiệm vụ của Vùng 3 Hải quân không ngừng được nâng lên. (Ảnh: Vùng 3 Hải quân)

Truyền thống vẻ vang - cội nguồn sức mạnh

Ngày 26/10/1975, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Vùng Duyên hải 3, nay là Vùng 3 Hải quân, trên cơ sở K5 và đơn vị quản lý căn cứ Cửa Việt. Đặt trong bối cảnh đất nước vừa thống nhất, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo miền trung đặt ra yêu cầu mới về tổ chức, lực lượng và khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Từ đó, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Vùng đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, từng bước củng cố tổ chức, phát triển lực lượng, xây dựng cơ sở hậu cần, kỹ thuật và các đơn vị tàu chiến đấu. Giai đoạn 1979-1985, Vùng tập trung huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tham gia bảo vệ biên giới, thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển Tây Nam và diễn tập hữu nghị với Hải quân Liên Xô. Những năm gần đây, Vùng luôn chú trọng nâng cao chất lượng nắm, phân tích, đánh giá và dự báo tình hình trên biển; chủ động phát hiện những vấn đề liên quan đến quốc phòng, an ninh trên địa bàn, kịp thời tham mưu với Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân các chủ trương, biện pháp xử trí phù hợp.

Trong thực hiện nhiệm vụ, các lực lượng quán triệt quan điểm kiên quyết, kiên trì, vận dụng đúng chủ trương, đối sách, xử lý tình huống chặt chẽ, linh hoạt, khôn khéo, không để bị động, bất ngờ. Nội dung huấn luyện được tổ chức đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, sát nhiệm vụ, đối tượng tác chiến, địa bàn hoạt động, tổ chức biên chế và vũ khí, trang bị kỹ thuật. Các đơn vị chú trọng rèn luyện kỹ năng thực hành, khả năng phối hợp, hiệp đồng và xử trí tình huống; kết hợp khai thác, sử dụng thành thạo trang bị hiện có với tiếp cận, từng bước làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại.

Hằng năm, Vùng hoàn thành 100% nội dung, thời gian huấn luyện theo kế hoạch, quân số tham gia đạt hơn 98,5%. Kết quả diễn tập, sát hạch chiến thuật vòng tổng hợp, bắn đạn thật súng, pháo, ngư lôi hằng năm đều đạt khá, giỏi; cán bộ, chiến sĩ tham gia các hội thi, hội thao do Bộ Quốc phòng, Quân chủng tổ chức đạt kết quả cao. Qua từng chặng đường phát triển, chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và khả năng thực hiện nhiệm vụ của Vùng không ngừng được nâng lên.

Trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân đã xây đắp nên truyền thống vẻ vang: “Tích cực chủ động, đoàn kết hiệp đồng, làm chủ vùng biển, quyết chiến quyết thắng”. Đây là kết tinh của bản lĩnh, ý chí, trí tuệ và kinh nghiệm thực tiễn; đồng thời là niềm tự hào, giá trị cốt lõi và động lực để cán bộ, chiến sĩ hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

“Tích cực chủ động” là tinh thần trách nhiệm cao, tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo; chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, phương án và xử trí kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ. “Đoàn kết hiệp đồng” là sức mạnh của ý chí và hành động, là sự gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau trong đơn vị, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, lực lượng nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp.

“Làm chủ vùng biển” đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ không ngừng học tập, rèn luyện, nắm vững nghiệp vụ, sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị kỹ thuật; gắn bảo vệ chủ quyền với giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển, tìm kiếm cứu nạn, giúp đỡ ngư dân và xây dựng thế trận lòng dân. “Quyết chiến quyết thắng” là bản lĩnh được hun đúc qua chiến đấu, được thể hiện bằng tinh thần cảnh giác cao, huấn luyện nghiêm túc, kỷ luật nghiêm minh và chuẩn bị chu đáo để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân xác định tập trung xây dựng Vùng vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu. (Ảnh: Vùng 3 Hải quân cung cấp)

Tiếp nối truyền thống - vững bước trong kỷ nguyên mới

Thời gian tới, tình hình diễn biến vẫn còn phức tạp. Quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân xác định tập trung xây dựng Vùng vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Vùng tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình trên biển, trên không và địa bàn đóng quân; kịp thời tham mưu, xử trí hiệu quả các tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển được phân công, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển.

Huấn luyện tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng chính quy làm nền tảng, quản lý kỷ luật là khâu đột phá. Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát nhiệm vụ, đối tượng và địa bàn tác chiến; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện trong điều kiện phức tạp.

Cán bộ, chiến sĩ trong toàn Vùng phát huy tinh thần tự học, tự rèn, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả vũ khí, trang bị kỹ thuật; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ; đồng thời quan tâm cải thiện đời sống, xây dựng cảnh quan môi trường chính quy, xanh, sạch, đẹp.

Vùng cũng chăm lo thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội; thực hiện hiệu quả Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”; phối hợp cấp ủy, chính quyền, các lực lượng và nhân dân địa phương xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển ngày càng vững chắc.

Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; phát huy vai trò của tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân. Qua đó, tạo sự đoàn kết, đồng thuận cao trong toàn Vùng, bảo đảm mọi chủ trương, nghị quyết được triển khai nghiêm túc, hiệu quả và đi vào thực tiễn.

Với truyền thống vẻ vang, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, xứng đáng là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo khu vực miền trung, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Vùng 3 Hải quân vinh dự được tặng thưởng 3 Huân chương Chiến công hạng Ba, 5 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì, Ba; 1 Huân chương Lao động hạng Ba. Có 4 đơn vị được Đảng, Nhà nước tuyên dương Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (Trạm radar 535, Tàu 331, Tàu 851 và Lữ đoàn 172); 19 tập thể được tặng thưởng huân chương các hạng; hàng trăm lượt tập thể, hàng nghìn lượt cá nhân được các cấp tặng nhiều phần thưởng cao quý khác.