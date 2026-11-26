Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Hải quân phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Năm 2026, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện và chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động quản lý, nắm chắc tình hình trên vùng biển được phân công; kịp thời tham mưu, đề xuất xử trí các tình huống đúng đối sách, không để bị động, bất ngờ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển.

Công tác huấn luyện, giáo dục chính trị được triển khai đúng, đủ thời gian, nội dung, chương trình với quân số tham gia đạt 98,9%; các đợt luyện tập, diễn tập, kiểm tra bắn đạn thật súng, pháo các loại đạt 100% khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối...

Cùng với đó, Vùng 3 Hải quân thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển; khánh thành, bàn giao 6 căn nhà cho người dân tỉnh Gia Lai trong khuôn khổ “Chiến dịch Quang Trung”; tham gia xây dựng 2 trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã La Êê và xã La Dêê (thành phố Đà Nẵng); nhận đỡ đầu 19 con ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (tăng 9 cháu so với năm 2025) và phối hợp địa phương triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm thông tin 58 liệt sĩ.

Với những thành tích nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ, năm 2026, Vùng 3 Hải quân vinh dự được đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới; 2 tập thể và 4 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng; 1 tập thể và 1 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 3 tập thể được tặng Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng và Cờ thi đua của Bộ Tư lệnh Hải quân.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên ghi nhận, biểu dương những kết quả Vùng 3 Hải quân đạt được trong năm 2026.

Đồng thời yêu cầu đơn vị tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2027; trong đó, tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao năng lực dự báo, chủ động tham mưu và xử trí hiệu quả các tình huống, kiên quyết không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, nhất là huấn luyện cán bộ; tăng cường xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Chú trọng xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng; nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất trong toàn đơn vị.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Hải quân trao bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân thuộc Vùng 3 Hải quân. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên đề nghị Vùng 3 Hải quân tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”; triển khai hiệu quả chương trình “Hải quân làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” và hoạt động nhận đỡ đầu con ngư dân.

Đặc biệt, đơn vị cần chuẩn bị chu đáo các hoạt động đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), bảo đảm trang trọng, thiết thực, có sức lan tỏa và ý nghĩa giáo dục sâu sắc.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2027 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, tự chủ, sáng tạo, quyết thắng”.