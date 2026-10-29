Vùng 3 Hải quân giúp học sinh có thêm kiến thức về biển, đảo

Đại tá Phạm Tiến Chinh, Chủ nhiệm Chính trị Vùng 3 Hải quân chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Thùy Trang, Phó giám đốc, Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng cùng đông đảo các thầy, cô giáo và học sinh Nhà trường.

Các đại biểu và học sinh tham dự Hội nghị truyên truyền về biển, đảo tại Vùng 3 Hải quân.

Báo cáo viên của Vùng 3 Hải quân trình bày nội dung chuyên đề.

Tại hội nghị, các đại biểu được xem phim truyền thống “Vùng 3 Hải quân - Bản anh hùng ca giữ biển” và nghe báo cáo viên Vùng 3 Hải quân tuyên truyền về những kiến thức cơ bản về biển, đảo Việt Nam; vị trí, vai trò của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cơ sở lịch sử, pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Các thầy cô và các em học sinh còn được nghe các đồng chí báo cáo viên của Vùng 3 Hải quân thông báo cập nhật thông tin về tình hình Biển Đông thời gian gần đây và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng tặng quà lưu niệm Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng và Trường THPT Nguyễn Văn Thoại.

Trước đó, đoàn đã tham quan một số tàu của Vùng 3 Hải quân, tìm hiểu về đời sống, công tác và nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ Hải quân.

Cán bộ, giáo viên và học sinh tham quan tàu của Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân.

Hoạt động góp phần giúp học sinh có thêm kiến thức thực tiễn, nâng cao nhận thức về biển, đảo quê hương; bồi đắp tình yêu Tổ quốc, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý thức, trách nhiệm của tuổi trẻ trong xây dựng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Việt Nam.