Vùng 3 Hải quân: Giải thi đấu thể thao chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày truyền thống

Tham gia giải có gần 200 vận động viên, tranh tài ở 2 nội dung thi đấu: Pickleball (đôi nam, đôi nam nữ) và bóng chuyền nam.

Trong đó, nội dung pickleball đôi nam có 28 đội, pickleball đôi nam nữ có 7 đội và bóng chuyền nam có 8 đội.

Quang cảnh bế mạc giải thi đấu thể thao Vùng 3 Hải quân chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày truyền thống.

Các vận động viên thi đấu tổng cộng 82 trận, mỗi bảng thi đấu vòng tròn tính điểm, lựa chọn hai đội nhất, nhì vào thi đấu vòng loại trực tiếp.

Các trận đấu đã diễn ra kịch tính, hấp dẫn, mang lại nhiều cảm xúc cho vận động viên và cổ động viên.

Thủ trưởng Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân và chỉ huy các cơ quan, đơn vị tranh tài ở nội dung Pickleball.

Các vận động viên thi đấu quyết tâm, cống hiến nhiều pha bóng đẹp mắt ở nội dung bóng chuyền nam.

Bế mạc giải thể thao, Ban tổ chức trao giải như sau: Nội dung Pickleball dành cho thủ trưởng Bộ tư lệnh Vùng, chỉ huy cơ quan, đơn vị, giải nhất thuộc về cặp vận động viên Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng và Đại tá Lê Huy Tuynh, Phó chính ủy Vùng; giải nhì thuộc về cặp Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Chính ủy Vùng và Đại tá Vũ Đình Hiển, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng; giải Ba thuộc về cặp vận động viên Lữ đoàn 680.

Nội dung Pickleball đôi nam, Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật giành giải Nhất; Lữ đoàn 172 đoạt giải Nhì; Tiểu đoàn 338 đoạt giải Ba. Ở nội dung Pickleball đôi nam nữ, giải Nhất thuộc về Phòng Tham mưu Vùng; Trung đoàn 351 giành giải Nhì; Lữ đoàn 172 giành giải Ba.

Đối với môn bóng chuyền, Lữ đoàn 172 giành giải Nhất; Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật đoạt giải Nhì, Lữ đoàn 680 đoạt giải Ba.

Ban tổ chức trao giải cho các đội đạt thành tích cao ở nội dung Pickleball đôi nam.

Các vận động viên chụp ảnh lưu niệm tại chương trình bế mạc.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày truyền thống Vùng 3 Hải quân; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để cán bộ, chiến sĩ giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các cơ quan, đơn vị. Qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe, thể lực, sức bền cho bộ đội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo.