Quang cảnh buổi gặp mặt cán bộ, nhân viên làm công tác văn hóa và các hạt nhân văn nghệ tiêu biểu.

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện công tác văn hóa cơ sở, gắn hoạt động văn hóa, văn nghệ với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phong trào Thi đua Quyết thắng và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Hệ thống thiết chế văn hóa được quan tâm củng cố; các hoạt động giao lưu, hội diễn, liên hoan nghệ thuật, văn hóa đọc được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tăng cường đoàn kết trong các cơ quan, đơn vị.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 3 tặng hoa chúc mừng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Lê Huy Tuynh, Phó Chính ủy Vùng 3 ghi nhận, biểu dương những đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, văn nghệ và các hạt nhân tiêu biểu trong toàn vùng. Đồng chí nhấn mạnh, văn hóa không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần mà còn là sức mạnh nội sinh, góp phần bồi đắp lý tưởng, củng cố niềm tin, hun đúc ý chí, xây dựng bản lĩnh và nhân cách người quân nhân cách mạng.

Đối với cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân, mỗi lời ca, tiếng hát còn là nguồn động viên, tiếp thêm nghị lực, gắn kết tình đồng chí, đồng đội, nuôi dưỡng tình yêu đơn vị, biển, đảo và khát vọng cống hiến.

Các vận động viên chụp ảnh lưu niệm tại lễ bế mạc giải thi đấu thể thao.

Đại tá Lê Huy Tuynh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để hoạt động văn hóa, văn nghệ phát triển thực chất; đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa chủ động đổi mới nội dung, hình thức, hướng mạnh về cơ sở, bám sát thực tiễn nhiệm vụ. Các hạt nhân văn nghệ tiếp tục phát huy năng khiếu, tinh thần sáng tạo, trở thành những nhân tố tích cực trong lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp ở đơn vị.

Đồng chí nhấn mạnh, văn hóa chỉ thực sự có sức sống khi bắt nguồn từ đời sống bộ đội, đáp ứng nhu cầu của bộ đội và trở thành động lực để cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngay sau buổi gặp mặt, Bộ Tư lệnh Vùng tổ chức giao lưu pickleball giữa cán bộ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị với cán bộ, nhân viên làm công tác văn hóa và các hạt nhân văn nghệ tiêu biểu. Hoạt động góp phần tăng cường giao lưu, đoàn kết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ tích cực rèn luyện sức khỏe, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh.