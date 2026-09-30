Vùng 2 Hải quân kiểm tra toàn diện Lữ đoàn 681

Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân quán triệt kiểm tra xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” năm 2026 đối với Lữ đoàn 681

Nội dung kiểm tra tập trung đánh giá 4 tiêu chuẩn xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Trong đó, đoàn công tác kiểm tra nhận thức của bộ đội, việc duy trì nền nếp chào cờ, duyệt đội ngũ, lễ tiết, tác phong quân nhân, luyện tập 4 bài thể dục, 16 động tác võ, 35 thế liên quyền và huấn luyện thể lực.

Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân kiểm tra hệ thống văn kiện, sổ sách các mặt công tác tại Lữ đoàn 681

Đoàn cũng kiểm tra hệ thống văn kiện, sổ sách các mặt công tác tham mưu, chính trị, hậu cần - kỹ thuật, việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá năm 2026 của Lữ đoàn.

Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn 681

Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá các cơ quan, đơn vị trực thuộc Lữ đoàn 681 đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh, hướng dẫn của cấp trên; thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên các mặt công tác.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp nắm chắc nhiệm vụ trọng tâm, triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất và đạt kết quả tốt. Nền nếp, chế độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật được duy trì nghiêm, công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất được quan tâm, đáp ứng yêu cầu, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân kiểm tra 16 động tác võ, 35 thế liên quyền của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 681

Kết luận kiểm tra, Đại tá Triệu Thanh Tùng, Phó Tư lệnh Vùng 2 Hải quân ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những kết quả Lữ đoàn 681 đạt được trong thời gian qua.

Phó Tư lệnh Vùng 2 Hải quân yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm đã xác định. Qua đó, tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, xây dựng Lữ đoàn vững mạnh toàn diện và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.