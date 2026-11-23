Năm 2026, ngành hậu cần, kỹ thuật Vùng 2 Hải quân đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết của cấp trên, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; chủ động tham mưu, triển khai đồng bộ các giải pháp, bảo đảm đầy đủ, kịp thời vũ khí, đạn dược, trang bị kỹ thuật và vật chất hậu cần cho các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất.

Quang cảnh hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Cùng với đó, ngành đã tổ chức tốt công tác tiếp nhận, bàn giao, cấp phát, thu hồi, điều chuyển trang bị kỹ thuật; phối hợp triển khai sửa chữa, lắp đặt, hiện đại hóa trang bị kỹ thuật tại các nhà máy. Công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật được duy trì nền nếp, đồng bộ; chất lượng xây dựng chính quy ngành hậu cần, kỹ thuật, xây dựng tàu chính quy mẫu mực, kho, trạm chính quy mẫu mực và bảo đảm an toàn ở các đơn vị ngày càng được nâng cao. Ngành đã tích cực triển khai chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; tổ chức chuẩn bị, tham gia các hội thi, hội thao ngành hậu cần, kỹ thuật các cấp đạt kết quả cao.

Đại tá Triệu Thanh Tùng, Phó tư lệnh Vùng 2 Hải quân phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Triệu Thanh Tùng ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích ngành hậu cần, kỹ thuật Vùng 2 Hải quân đạt được trong năm 2026; yêu cầu, năm 2027, ngành hậu cần, kỹ thuật tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, khắc phục khó khăn, bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tham gia thực hiện nhiệm vụ xanh hóa Trường Sa; bắn đạn thật trên biển; huấn luyện, diễn tập và đối ngoại quốc phòng. Đồng thời, chú trọng duy trì số lượng, chất lượng vật chất, trang bị kỹ thuật theo quy định; nâng cao năng lực bảo đảm, sửa chữa, bảo quản, bảo dưỡng, khai thác, sử dụng trang bị kỹ thuật, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thủ trưởng Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân trao thưởng các tập thể, cá nhân.

Tập trung nâng cao chất lượng đời sống, nuôi dưỡng bộ đội, bảo đảm đúng, đủ tiêu chuẩn, định lượng ăn cho các đối tượng theo quy định. Tiếp tục củng cố cơ sở vật chất, đẩy mạnh, nâng cao chất lượng tăng gia sản xuất, chất lượng khám, kiểm tra sức khỏe bộ đội, khám sức khỏe cho bộ đội trước khi đi biển thực hiện nhiệm vụ. Đẩy mạnh nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hiện các đề tài khoa học; thực hiện hiệu quả Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, các mục tiêu Cuộc vận động 50, gắn với đột phá công tác kỹ thuật.

Dịp này, thủ trưởng Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác hậu cần, kỹ thuật năm 2026.