Vùng 1 Hải quân tặng quà thiết yếu động viên ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển

Đoàn công tác trao tặng cờ Tổ quốc, áo phao và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho ngư dân

Đoàn công tác do Đại tá Vũ Hữu Kiêm, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng, làm trưởng đoàn đã gặp gỡ, động viên và trao tặng ngư dân các tàu cá 20 lá cờ Tổ quốc, 15 áo phao cứu sinh cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu bao gồm: gạo, muối, nước mắm, bột ngọt, mì tôm, rau, củ quả... Những phần quà được trao tận tay ngư dân tuy giá trị vật chất không lớn nhưng là sự sẻ chia thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Vùng 1 Hải quân; góp phần tiếp thêm động lực để bà con yên tâm lao động, sản xuất, gắn bó với nghề.

Những lá cờ Tổ quốc được thay mới trên tàu cá tạo thành "Cột mốc chủ quyền di động" trên biển.

Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ an sinh, đoàn công tác tập trung tuyên truyền, phổ biến cho ngư dân các quy định của pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nhất là những nội dung liên quan đến chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Dịp này, đoàn công tác trực tiếp trao đổi, hướng dẫn các chủ tàu, thuyền trưởng duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình (VMS), không tự ý ngắt kết nối; tuyệt đối không đưa tàu vượt ranh giới sang vùng biển nước ngoài khai thác trái phép; thực hiện đầy đủ, chính xác việc ghi chép nhật ký khai thác và chấp hành nghiêm các quy định có liên quan.

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, Vùng 1 Hải quân tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ biển, đảo phía Bắc của Tổ quốc. Đồng thời, làm tốt công tác dân vận, xây dựng thế trận lòng dân, tạo điểm tựa để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, phát triển kinh tế và cùng chung tay bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.