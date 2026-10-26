Vun đắp ước mơ và tình bạn tuổi học trò

Dấu ấn thời áo trắng

Trận thi đấu giữa trường THPT Phúc Thọ và THPT Nguyễn Du Thanh Oai.

Trải qua 25 năm tổ chức, Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của học sinh Thủ đô, là nơi thắp lửa đam mê bóng đá, lan tỏa tinh thần đồng đội, tình bạn và khát vọng chinh phục của tuổi trẻ. Trong suốt hành trình ấy, giải đấu đã chứng kiến nhiều nụ cười chiến thắng, những giọt mồ hôi và cả nước mắt trên sân cỏ. Tuy nhiên, vượt lên trên kết quả thắng thua, điều đọng lại qua mỗi mùa giải chính là cơ hội để các em học sinh rèn luyện, thể hiện bản thân, lan tỏa tinh thần đoàn kết và năng lượng tích cực thông qua giải đấu.

Với nhiều thế hệ học sinh, giải đấu không chỉ là một cuộc tranh tài bóng đá, mà còn là kỷ niệm thanh xuân không thể nào quên.

Với cầu thủ Đặng Đức Mạnh (17 tuổi) của đội bóng THPT Hoàng Văn Thụ, việc được tuyển chọn tham gia tranh tài tại giải đấu năm nay mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt: “Đây là những năm tháng cuối cùng của đời học sinh. Em thấy vui, hồi hộp và tràn đầy quyết tâm. Em muốn gửi tới lời nhắn tới các bạn khóa dưới và cả đội bóng THPT Hoàng Văn Thụ là hãy quyết tâm để giành được chiếc cúp vô địch”. Đức Mạnh cho biết, giải đấu không đơn thuần là nơi thể hiện khả năng chơi bóng, đây còn là cơ hội để cùng đồng đội tạo nên dấu ấn đáng nhớ trước khi rời mái trường THPT. Khát vọng chinh phục chiếc cúp vô địch cũng trở thành động lực để các cầu thủ nỗ lực hết mình, truyền tinh thần quyết tâm tới những thế hệ tiếp nối.

Niềm vui, sự tiếc nuối và những cảm xúc chân thật đã làm nên sức hấp dẫn rất riêng của bóng đá học sinh.

Cùng chung những tâm tư của tuổi học trò cuối cấp, thủ môn Lê Anh Khôi (17 tuổi) của đội bóng THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng, gọi những trận cầu tại giải đấu năm nay là “mùa yêu cuối”: “Đối với em, các trận cầu tại Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô năm 2026 là “mùa yêu cuối”, nơi có thể mang đến những kỷ niệm cuối cùng của thời học sinh. Tham gia giải, em cảm thấy khá hồi hộp. Em mong ở “mùa yêu cuối” này đội bóng THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng sẽ có những khoảnh khắc tỏa sáng hết mình trên sân cỏ”.

Nguyễn Trần Hà Linh (18 tuổi) - Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 xúc động sống lại những cảm xúc của 2 năm trước khi cô đứng cầm biển đại diện cho trường THPT Khoa học Giáo dục.

Lễ khai mạc năm nay còn mang đến các cuộc hội ngộ đặc biệt, khi những người từng tham gia giải đấu trở lại với một vai trò mới. Nguyễn Trần Hà Linh (18 tuổi) - Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026, Á hậu 2 Hoa hậu Văn hóa thế giới 2026, không giấu được xúc động khi góp mặt tại sự kiện. Với Hà Linh, đây là dịp để sống lại những cảm xúc của 2 năm trước khi cô đứng cầm biển đại diện cho trường THPT Khoa học Giáo dục trên sân cỏ này. “Được góp mặt tại lễ khai mạc của giải đấu, em cảm thấy tự hào và xúc động. Hiện tại, em quay lại giải với một danh hiệu mới, nhưng những cảm xúc, sự hồi hộp đặc biệt ở thời điểm 2 năm trước vẫn còn nguyên vẹn” - Hà Linh chia sẻ.

Từ trải nghiệm của bản thân, Hoa hậu Nguyễn Trần Hà Linh cũng gửi lời động viên tới đội bóng trường THPT Khoa học Giáo dục và các cầu thủ tham dự mùa giải năm nay: “Em muốn gửi đến các bạn của đội THPT Khoa học Giáo dục là hãy luôn bình tĩnh, tự tin và đoàn kết. Chúc giải bóng đá thành công rực rỡ, mong đội bóng của trường THPT Khoa học Giáo dục và các đội còn lại sẽ có những kỷ niệm thật đẹp”.

Vì tinh thần đoàn kết và thể thao cao thượng

Đối với các nhà trường, mục tiêu tại giải đấu không chỉ nằm ở thành tích. Nhà giáo Kiều Văn Thực - Phó Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, cho biết, nhà trường và các học sinh đều mong muốn có một sân chơi lành mạnh, nơi các em được thể hiện năng lực của mình. “Mỗi mùa giải, thầy trò chúng tôi đều mong đạt thành tích cao nhất. Tuy nhiên, mục đích cuối cùng vẫn là các em sẽ có một sân chơi để hòa nhập cùng với tất cả các đội bóng học sinh của Thủ đô. Nhà trường đã dặn các em phải chơi bóng với tinh thần fair-play, học hỏi, cùng tiến bộ, cống hiến những trận đấu mãn nhãn và lưu giữ được những kỷ niệm đẹp của thời học sinh. Năm nay, tôi thấy công tác tổ chức của Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô 2026 thật sự tốt với quy mô rất lớn, tạo được sự hứng khởi cho tất cả các đội và cổ động viên tham dự” - nhà giáo Kiều Văn Thực chia sẻ.

Đặc biệt, sức nóng của giải đấu cũng được tạo nên bởi sự cổ vũ nhiệt tình của phụ huynh và những người đồng hành cùng các đội bóng. Chị Nguyễn Thị Huệ (34 tuổi), phụ huynh học sinh, cổ động viên của trường THPT Tự Lập cho biết đã dậy từ 5h và di chuyển 20km để có mặt tại lễ khai mạc. “Tôi thấy không khí của giải đấu rất vui, bản thân tôi cũng như trẻ lại. Trước khi tham dự giải, chúng tôi đã dặn các cầu thủ hãy bình tĩnh, đoàn kết, tự tin. Với quy mô giải lớn như thế này, mong các cầu thủ sẽ có những trải nghiệm, kỷ niệm tuyệt vời của tuổi học trò” - chị Huệ chia sẻ.

Cũng có mặt từ sớm để cổ vũ cho đội bóng trường THPT Đại Mỗ của con trai, anh Nguyễn Quốc Cường (49 tuổi) nói: “Từ nhà tôi đến sân vận động dài khoảng 10km nên tôi phải dậy từ sớm để đưa cháu đến tham gia giải đấu. Tôi mong muốn qua các vòng thi đấu, đội bóng trường THPT Đại Mỗ có thể tiến sâu hơn, giành được thành tích tốt”.

Tầm vóc, uy tín và sức sống vượt thời gian của giải bóng đá

Tiến sĩ Phạm Quang Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị Hệ thống trường quốc tế Việt Nam (IVS).

“Sự phát triển vượt bậc với 130 đội bóng tham dự ở mốc lịch sử 25 năm là minh chứng cho tầm vóc, uy tín và sức sống vượt thời gian của Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô. Ở góc độ quản trị giáo dục, tôi đánh giá đây không chỉ là một giải đấu thể thao mà là một thể chế giáo dục thể chất có quy mô và sức ảnh hưởng sâu rộng bậc nhất Thủ đô”.

Với hành trình 25 mùa giải, Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô không chỉ là nơi các đội bóng cạnh tranh thành tích, đây còn là không gian để những tình bạn được vun đắp, ước mơ được nuôi dưỡng và lan tỏa giá trị đẹp của tuổi trẻ. Đặc biệt, với các học sinh lớp 12, những bước chạy, đường bóng, cảm giác vỡ òa sau các trận đấu sẽ trở thành ký ức khó phai trong quãng đời học sinh.