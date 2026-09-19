Vun đắp tình yêu Tổ quốc cho học sinh nơi biên giới Lạng Sơn

Đại diện Đồn Biên phòng Pò Mã và nhà trường ký kết phối hợp triển khai mô hình “Cột mốc biên cương - Mái trường liên cấp”. Ảnh: Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn

Đồn Biên phòng Pò Mã vừa phối hợp với Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Quốc Khánh tổ chức ký kết nghĩa, triển khai mô hình “Cột mốc biên cương - Mái trường liên cấp”.

Đây là đơn vị đầu tiên thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn triển khai mô hình, mở ra hình thức phối hợp thường xuyên giữa lực lượng Biên phòng và nhà trường trong giáo dục truyền thống, phổ biến pháp luật, rèn luyện kỹ năng sống và chăm lo đời sống tinh thần cho học sinh vùng biên.

Bài học trực quan về đường biên, cột mốc giúp học sinh hiểu hơn về chủ quyền lãnh thổ và trách nhiệm bảo vệ biên giới quốc gia. Ảnh: Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn

Theo nội dung ký kết, hai đơn vị sẽ phối hợp thực hiện 5 nhóm hoạt động trọng tâm. Trong đó, “Góc biên giới và Bộ đội Biên phòng” được xây dựng tại Phòng Truyền thống nhà trường, cung cấp hình ảnh, tư liệu về lịch sử biên giới, truyền thống của lực lượng Bộ đội Biên phòng và hệ thống mốc quốc giới trên địa bàn.

Từ những kiến thức được tiếp cận trong trường học, học sinh sẽ tham gia các chương trình ngoại khóa “Tiết học biên cương”, “Biên giới học đường”. Những hoạt động trải nghiệm thực tế giúp các em hiểu rõ hơn về đường biên, cột mốc cũng như nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Lực lượng Đồn Biên phòng hướng dẫn học sinh luyện võ, rèn luyện sức khỏe, tính kỷ luật và kỹ năng tự bảo vệ

Các em học sinh được hướng dẫn kỹ năng, rèn luyện tính tự lập trong sinh hoạt. Ảnh: Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn

Đồn Biên phòng Pò Mã cũng phối hợp huấn luyện, dạy võ, thể dục Biên phòng và hướng dẫn kỹ năng tự lập. Qua đó, học sinh được nâng cao sức khỏe, rèn luyện ý thức tổ chức, kỷ luật và khả năng chủ động trong học tập, sinh hoạt.

Cùng với giáo dục truyền thống và kỹ năng sống, mô hình còn chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong phổ biến, giáo dục pháp luật. “Tủ sách pháp luật số” sẽ giúp học sinh tiếp cận kiến thức pháp luật theo hình thức thuận tiện, trực quan và sinh động hơn.

Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” cũng được tổ chức nhằm chăm lo đời sống tinh thần, tạo không gian vui chơi ấm áp cho học sinh nội trú vùng biên.

Các đại biểu bên cây lưu niệm được trồng trong khuôn viên nhà trường, thể hiện sự gắn kết giữa đơn vị Biên phòng và mái trường vùng biên. Ảnh: Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn

Thông qua những hoạt động gần gũi, mỗi cột mốc, đường biên không chỉ là kiến thức trong bài học mà còn trở thành biểu tượng cụ thể về chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Việc triển khai mô hình góp phần vun đắp tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của học sinh Lạng Sơn trong xây dựng, bảo vệ biên giới quốc gia.