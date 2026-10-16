Vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung từ cái nôi cách mạng Pác Bó

Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Việt Nam diễn ra từ ngày 11 - 16/10.

Tham dự chương trình có anh Hoàng Đức Nam - Ủy viên Ban BCH Trung ương Đoàn, Phó trưởng Ban Công tác Đoàn; chị Nguyễn Thị Hương Nhung - Ủy viên Ban BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Cao Bằng, đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh Cao Bằng. Về phía Đoàn đại biểu Trung Quốc có ông Lưu Vân Vĩ - Tham tán Công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, Trưởng đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc.

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Tại tọa đàm, các đại biểu trao đổi về 4 chủ đề, tập trung vào dấu mốc Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam tại Pác Bó và những bài học đối với tuổi trẻ hôm nay; dấu ấn cách mạng, mối quan hệ giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với Trung Quốc và truyền thống hữu nghị Trung - Việt.

Đồng thời, trao đổi về trách nhiệm của tuổi trẻ trong tiếp nối tình hữu nghị “vừa đồng chí vừa là anh em”, phát huy vai trò sứ giả trẻ trong quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến và tinh thần hành động để kế thừa truyền thống, vun đắp tương lai.

Từ cội nguồn lịch sử và lý tưởng cách mạng

Bạn Đoàn Mai Hiên, công tác tại Ban quản lý các di tích Quốc gia đặc biệt tỉnh Cao Bằng chia sẻ, Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Pác Bó gắn bó mật thiết với phong trào cách mạng.

Chính nơi đây năm 1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Trung Quốc trở về Việt Nam qua cột mốc biên giới 108 giữa Việt Nam và Trung Quốc để lãnh đạo cách mạng Việt Nam sau 30 năm bôn ba, tìm đường cứu nước và có thời gian dài hoạt động cách mạng tại Trung Quốc.

Các đại biểu là thanh niên hai nước Việt - Trung phát biểu tham luận tại tọa đàm.

Người đã cùng Trung ương Đảng đưa ra những quyết sách có ý nghĩa lịch sử quan trọng. Trong đó, có việc thành lập Đội Nhi đồng cứu quốc, tiền thân của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ngày nay với 5 đội viên do Kim Đồng (Nông Văn Dền) làm đội trưởng.

Từ những thiếu niên làm nhiệm vụ liên lạc, canh gác, bảo vệ cán bộ cách mạng, một tổ chức dành cho thiếu nhi Việt Nam đã ra đời và từng bước trưởng thành cùng sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Chính vì vậy, lực lượng thanh niên trẻ hôm nay cần giữ vững lý tưởng và khát vọng cống hiến.

"Yêu nước trong thời đại hôm nay không chỉ là bảo vệ Tổ quốc, mà còn là học tập, lao động, sáng tạo, dám nhận việc khó và đóng góp những điều tốt đẹp cho cộng đồng", bạn Hiên chia sẻ.

Trong khi đó, chị Nông Thị Hương Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Cao Bằng - Phó Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi, cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng cho rằng, giáo dục lý tưởng cách mạng không chỉ giúp thanh niên hiểu đúng những giá trị nền tảng, nhận thức sâu sắc về lịch sử dân tộc, về con đường mà Đảng và Nhân dân đã lựa chọn, mà quan trọng hơn là củng cố niềm tin, hình thành bản lĩnh và ý thức trách nhiệm. Muốn vậy, nội dung giáo dục cần được truyền tải bằng những lý lẽ thuyết phục, dẫn chứng sinh động, gắn với những vấn đề thanh niên quan tâm.

Nhiều ý kiến, tham luận tại diễn đàn về giải pháp, sáng kiến nâng cao tình hữu nghị thanh niên hai nước nhận được sự ủng hộ, đồng tình.

Chị Giang lấy ví dụ tại Việt Nam mô hình Câu lạc bộ Lý luận trẻ, trong khi đó, Đoàn TNCS Trung Quốc triển khai mô hình Đoàn tuyên giảng viên trẻ. Dù cách thức triển khai có những điểm khác nhau, nhưng cả hai mô hình đều phát huy vai trò của người trẻ trong truyền tải và tiếp nhận lý luận, để những kiến thức được học thực sự trở thành niềm tin, bản lĩnh và động lực hành động.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, công tác giáo dục cần đổi mới phương thức truyền tải, phù hợp với cách tiếp cận thông tin của thanh niên, đồng thời bảo đảm tính chính xác, khoa học và sức thuyết phục.

"Tôi tin rằng, hiệu quả của công tác giáo dục không chỉ được đo bằng những kiến thức thanh niên tiếp thu, mà quan trọng hơn là sự chuyển biến trong nhận thức, niềm tin và hành động, để mỗi người trẻ có lý tưởng vững vàng, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước", chị Giang chia sẻ.

Hành động, hội nhập và vun đắp tương lai

Anh Hà Ngọc Huy - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Cao Bằng trong bài tham luận có nhắc đến cuộc gặp gỡ hữu nghị thế hệ trẻ Việt Nam - Trung Quốc ở Bắc Kinh ngày 15/4/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn thanh niên hai nước tăng cường học hỏi, phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, làm chủ khoa học - công nghệ và nêu cao tinh thần xung kích tình nguyện.

Thanh niên phải cống hiến bằng tri thức và sức sáng tạo. Mỗi người cần chủ động học tập suốt đời, phát triển năng lực số, ngoại ngữ, làm chủ khoa học, công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo từ đó tạo ra những ý tưởng, sản phẩm và giải pháp giải quyết vấn đề thực tiễn. Đối với thanh niên vùng biên giới, đó có thể là những công cụ quảng bá du lịch, hỗ trợ tiêu thụ nông sản, giới thiệu văn hóa địa phương bằng nhiều ngôn ngữ...

Trong một thế giới ngày càng gắn kết, cống hiến còn là chủ động hội nhập, hợp tác quốc tế. Thanh niên hai nước có thể học hỏi kinh nghiệm, cùng nghiên cứu và sáng tạo, cùng triển khai sáng kiến phục vụ cộng đồng qua từng công việc chung mà hiểu nhau sâu hơn, tôn trọng nhau hơn và xây dựng lòng tin bền vững.

Bày tỏ đồng thuận về xây dựng tình hữu nghị giữa thanh niên Việt – Trung, các đại biểu thanh niên Trung Quốc với những bài tham luận như: Tìm về dấu ấn cách mạng, tiếp nối tình hữu nghị Trung - Việt: Mối tình duyên cách mạng giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung Quốc của đại biểu Ninh Hạo - Nghiên cứu sinh tiến sĩ, Học viện Kỹ thuật và Khoa học đời sống, Đại học Quảng Tây hay Tiếp nối tình hữu nghị “đồng chí vừa là anh em”, làm sứ giả trẻ tuổi cho tình hữu nghị Trung - Việt của đại biểu Lưu Hâm Trạch - Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh… đã tô đậm thêm lý tưởng cách mạng, khát vọng cống hiến - Hành động của tuổi trẻ tiếp nối truyền thống cách mạng và vun đắp tương lai hữu nghị của thanh niên hai nước.

Thanh niên Việt - Trung tham gia Hành trình đỏ tại Cao Bằng.

Các nội dung thảo luận đề cập việc đổi mới giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống lịch sử cho thanh niên, đưa lịch sử đến gần hơn với thanh niên, đưa lý tưởng gắn với cuộc sống. Việc rèn luyện đạo đức, lối sống, bản lĩnh của thanh niên trong thời đại số được đặt trong mối liên hệ với yêu cầu bồi đắp phẩm chất từ cội nguồn cách mạng.

Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Việt Nam diễn ra từ ngày 11 - 16/10 với nhiều hoạt động ở Hà Nội, Thái Nguyên và Cao Bằng. Tham gia chương trình có 100 đại biểu, trong đó có 70 đại biểu Trung Quốc và 30 đại biểu Việt Nam. Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu sẽ tham gia Diễn đàn Thanh niên Việt Nam – Trung Quốc, các hoạt động tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm và giao lưu giữa thanh niên hai nước; thăm, làm việc với một số mô hình thanh niên tiêu biểu để tìm hiểu kinh nghiệm trong công tác thanh niên, đổi mới sáng tạo và phát triển cộng đồng. Cụ thể 3 diễn đàn, tọa đàm trọng tâm: Diễn đàn Thanh niên Việt – Trung với chủ đề “Tiếp nối mạch nguồn đỏ – Cùng kiến tạo tương lai”; Tọa đàm Sinh viên Việt - Trung với chủ đề “Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và lãnh đạo hai nước về công tác thanh niên”; Tọa đàm Thanh niên Việt - Trung tại Pác Bó với chủ đề “Từ cội nguồn cách mạng - Cùng vun đắp tương lai hữu nghị”. Bên cạnh đó, đoàn sẽ nghiên cứu thực tế, tham quan các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử cách mạng gắn với quan hệ hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc và quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiêu biểu như Khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó và Suối Lê-nin…