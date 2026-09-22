Vun đắp tình hữu nghị truyền thống Việt Nam-Malaysia ngày càng bền chặt

Ông Trần Ngọc Sơn (phải), Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Malaysia Thành phố Hồ Chí Minh, tặng hoa chúc mừng ông Firdauz Bin Othman, Tổng Lãnh sự Malaysia tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ngày 22/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) tổ chức gặp mặt kỷ niệm 69 năm Ngày Quốc khánh Malaysia (31/8/1957-31/8/2026) và Ngày Malaysia (16/9 hằng năm).

Phát biểu chúc mừng, ông Trần Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Malaysia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Malaysia không ngừng được thúc đẩy mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu quan trọng và kết quả thực chất trên các lĩnh vực. Trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, các cơ chế hợp tác được duy trì linh hoạt và hiệu quả, trong đó, hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư vừa là trụ cột vừa là động lực thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Thành phố Hồ Chí Minh luôn coi trọng mối quan hệ giữa Việt Nam và Malaysia nói chung cũng như quan hệ hợp tác thiết thực giữa Thành phố và Malaysia nói riêng. Trong những năm qua, nhận được sự định hướng và hỗ trợ từ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố, Hội hữu nghị Việt Nam-Malaysia Thành phố đã nỗ lực tổ chức nhiều hoạt động thường niên hết sức ý nghĩa như kỷ niệm Quốc khánh Malaysia và Ngày Malaysia, chương trình “Tuần lễ Malaysia”..., cùng các chương trình tọa đàm, kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam và Malaysia.

Những hoạt động này đã giúp nhân dân Thành phố có cơ hội hiểu biết sâu sắc thêm về nền kinh tế, văn hóa, xã hội của Malaysia, góp phần giúp nhân dân hai nước trân trọng các giá trị của nhau và thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị ngày một tốt đẹp hơn.

Lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam-Malaysia Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, tiếp nối những thành công đã đạt được, Hội Hữu nghị Việt Nam-Malaysia cam kết sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, phối hợp chặt chẽ cùng Tổng Lãnh sự quán Malaysia tại Thành phố Hồ Chí Minh để kiến tạo thêm nhiều hoạt động giao lưu nhân dân đa dạng, thiết thực hơn nữa, góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước ngày càng bền chặt.

Ổng Firdauz Bin Othman, Tổng Lãnh sự Malaysia tại Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi lễ đầy ý nghĩa, ông Firdauz Bin Othman, Tổng Lãnh sự Malaysia tại Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ ý nghĩa của ngày Quốc khánh Malaysia đối với lịch sử phát triển của Malaysia; khẳng định từ khi quan hệ hai nước được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 11/2024, hợp tác Malaysia-Việt Nam đã và đang phát triển vượt ra ngoài các lĩnh vực truyền thống như chính trị, an ninh, kinh tế và phối hợp trong ASEAN.

Theo ông Firdauz Bin Othman, trong năm 2025, kim ngạch thương mại song phương giữa Malaysia và Việt Nam đạt 21,59 tỷ USD, tăng 19%, khẳng định vị thế Việt Nam là một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất của Malaysia. Quan hệ hợp tác du lịch, giáo dục giữa hai nước cũng đang phát triển mạnh mẽ. Malaysia hiện có khoảng 6,1 tỷ USD đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh, tập trung vào các lĩnh vực ngân hàng, bất động sản…

Tổng lãnh sự Malaysia tại Thành phố cam kết sẽ tiếp tục phối hợp cùng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố, Hội hữu nghị Việt Nam-Malaysia Thành phố trong các hoạt động ngoại giao nhân dân, góp phần cho tình hữu nghị và quan hệ hợp tác giữa Malaysia và Việt Nam ngày càng phát triển sâu sắc, bền chặt và gặt hái nhiều thành công./.

Đại diện cộng đồng người Malaysia tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng dự buổi lễ. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)