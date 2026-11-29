Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Aleksandr Lukashenko ký Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Belarus. (Ảnh: TTXVN)

Việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược tháng 5/2025 mở ra chương mới, tạo động lực để hai bên khai thác những dư địa hợp tác rộng lớn hơn trong các lĩnh vực kinh tế, công nghiệp, khoa học-công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Trải qua hơn 30 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, Việt Nam và Belarus duy trì quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt trên cơ sở tin cậy, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Tình cảm gắn bó giữa hai dân tộc hình thành từ lịch sử, tiếp tục được củng cố thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, hợp tác giữa các cơ quan, tổ chức và giao lưu nhân dân. Tháng 5/2025 đánh dấu mốc quan trọng trong quan hệ song phương khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Belarus của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Tình hữu nghị giữa hai nước tiếp tục được thể hiện qua các hoạt động đối ngoại, giao lưu và sự ủng hộ của bạn bè Belarus đối với Việt Nam. Tại lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam tổ chức ở Minsk tháng 9/2026, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Belarus S.V.Lukashevich đã bày tỏ trân trọng tình hữu nghị giữa hai dân tộc được thử thách qua thời gian, kết nối bởi những giá trị chung, trong đó có khát vọng hòa bình và sự trân trọng ký ức lịch sử. Lãnh đạo Bộ Ngoại giao Belarus nhấn mạnh, mức độ tin cậy cao và sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nhà lãnh đạo hai nước - Tổng thống Cộng hòa Belarus Aleksandr Lukashenko và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong thắt chặt tình hữu nghị và hợp tác truyền thống lâu đời giữa Belarus và Việt Nam. Sự tham dự của đông đảo đại diện các cơ quan, tổ chức, chính giới, cộng đồng doanh nghiệp, các cựu chiến binh Belarus từng có mặt ở Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước, cộng đồng người Việt đã góp phần thể hiện nền tảng tình cảm và sự gắn bó sâu sắc trong quan hệ hai nước.

Trên nền tảng vững chắc của quan hệ chính trị, hợp tác kinh tế trở thành một trong những trụ cột quan trọng thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Belarus đi vào chiều sâu. Hai nước có nhiều thế mạnh bổ trợ cho nhau. Việt Nam có lợi thế về các sản phẩm thủy sản, nông sản, hàng tiêu dùng, dệt may, giày dép, đồ gỗ và một số sản phẩm công nghiệp. Belarus có thế mạnh về máy móc, thiết bị công nghiệp, cơ khí chế tạo, phương tiện chuyên dụng, phân bón, hóa chất và các sản phẩm phục vụ sản xuất. Khoa học-công nghệ, giáo dục và đào tạo là những lĩnh vực hợp tác lâu đời, đồng thời mang nhiều triển vọng trong giai đoạn mới. Hàng nghìn sinh viên Việt Nam đã học tập tại các trường đại học Belarus, nhiều người sau này trở thành nhà khoa học, chuyên gia và nhà quản lý, đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam. Những tình bạn, sự gắn bó và trải nghiệm hình thành trong quá trình học tập đã trở thành nguồn vốn xã hội quý giá, góp phần duy trì sự tin cậy và kết nối giữa hai dân tộc.

Giao lưu nhân dân tiếp tục là một trong những nền tảng quan trọng để củng cố quan hệ hữu nghị Việt Nam-Belarus. Đường bay thường lệ Minsk-Nha Trang tạo thuận lợi cho đi lại, du lịch, hoạt động kinh doanh và giao lưu cộng đồng giữa hai nước. Cùng với đó, cộng đồng khoảng 700 người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Belarus có vai trò quan trọng trong việc duy trì tình hữu nghị, quảng bá văn hóa Việt Nam và kết nối hai xã hội. Những hoạt động, sự kiện văn hóa, lớp học và trại hè tiếng Việt trong hơn 10 năm qua không chỉ góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc mà còn giới thiệu những giá trị văn hóa Việt Nam đến bạn bè Belarus. Được hình thành từ thời Liên Xô trước đây, cộng đồng tiếp tục phát triển, với các thế hệ trẻ hòa nhập tốt vào đời sống nước sở tại nhưng vẫn duy trì sự gắn bó với quê hương, đất nước, là cầu nối quan trọng giữa Nhân dân hai nước, góp phần củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ Đối tác chiến lược.

Phát huy nền tảng hữu nghị truyền thống, quan hệ Việt Nam-Belarus đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Tăng cường kết nối kinh tế, mở rộng hợp tác khoa học-công nghệ, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân sẽ là những hướng đi quan trọng để hiện thực hóa tiềm năng hợp tác song phương theo hướng thực chất, hiệu quả, đóng góp vào lợi ích và sự phát triển của cả hai quốc gia.