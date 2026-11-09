Vun đắp tình hữu nghị, láng giềng tốt đẹp với nhân dân Campuchia

Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Hồ Chí Minh, phát biểu tại lễ kỷ niệm 73 năm Ngày Độc lập Vương quốc Campuchia.

Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam- Campuchia TP Hồ Chí Minh cho biết, Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi, có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác tốt đẹp, đoàn kết ủng hộ nhau trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Ngày nay, lãnh đạo và nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia đang phấn đấu nhằm củng cố, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, cùng nhau hợp tác xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế nhằm đưa mối quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống giữa hai nước lên một tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển trong khu vực và quốc tế.

Trên nền tảng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, tại Thành phố, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động giao lưu nhân dân, củng cố, phát triển tình hữu nghị giữa nhân dân TP Hồ Chí Minh và nhân dân Campuchia như chương trình giao lưu với sinh viên Lào và Campuchia năm 2026; các chương trình từ thiện xã hội, khám chữa bệnh miễn phí cho người dân Campuchia…

Cùng với nhân dân cả nước, nhân dân TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục nỗ lực góp phần thực hiện thành công phương hướng và nội dung quan hệ hợp tác Việt Nam – Campuchia được lãnh đạo hai nước khẳng định: “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” nhằm góp phần vào sự nghiệp hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Ông Luon Bunvadh, Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP Hồ Chí Minh cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh tổ chức buổi lễ kỷ niệm đầy ý nghĩa, thể hiện tình cảm chân thành, tinh thần đoàn kết, hữu nghị và mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, cũng như sự ủng hộ và hợp tác chặt chẽ giữa Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia TP Hồ Chí Minh với Tổng Lãnh sự quán Campuchia tại TP Hồ Chí Minh.

Ông Luon Bunvadh, Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP Hồ Chí Minh, phát biểu tại buổi họp mặt kỷ niệm 73 năm Ngày Độc lập Vương quốc Campuchia.

Chia sẻ giá trị lịch sử của Ngày Độc lập Vương quốc Campuchia 9/11/1953 cũng như những thăng trầm của lịch sử của đất nước Campuchia, Tổng lãnh sự Campuchia tại TP Hồ Chí Minh Luon Bunvadh bày tỏ tri ân sự hỗ trợ, giúp đỡ chí tình của Quân tình nguyện Việt Nam đã giúp nhân dân Campuchia làm nên chiến thắng ngày 7/1/1979, mở ra một kỷ nguyên mới cho Campuchia - độc lập, tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội; cứu sống hàng triệu người thoát khỏi diệt vong, trả lại cho nhân dân Campuchia mọi quyền tự do, đặc biệt là quyền được sống cùng các giá trị tinh thần và vật chất của dân tộc Campuchia.

Các đại biểu dự buổi họp mặt kỷ niệm 73 năm Ngày Độc lập Vương quốc Campuchia.

Bày tỏ niềm vui trước sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ giữa Campuchia và Việt Nam, ông Luon Bunvadh khẳng định, Tổng Lãnh sự quán Campuchia tại TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đóng góp vào việc vun đắp mối quan hệ truyền thống tốt đẹp; hỗ trợ thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Campuchia và Việt Nam đạt mức tăng trưởng cao hơn nữa trong năm 2027 và những năm tiếp theo.

Buổi lễ diễn ra trong không khí vui tươi, tràn đầy tình hữu nghị, đoàn kết với những bài ca, điệu múa ca ngợi tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia do các thành viên Hội hữu nghị Việt Nam- Campuchia và các sinh viên Campuchia đang học tập tại TP Hồ Chí Minh trình diễn.