Vun đắp tình đoàn kết Việt - Lào nơi biên giới

Chương trình giao lưu và đối ngoại nhân dân do BCH BĐBP tỉnh Quảng Trị phối hợp với cụm bản La Cồ và Đại đội Biên phòng 321 (Lào) tổ chức

Ngày 24.10, tại cột mốc 591, thôn Tà Rùng, xã Hướng Lập, Đồn Biên phòng Hướng Lập phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, Đoàn thiện nguyện “Theo dấu chân bác sĩ”, các nhà hảo tâm, Cụm bản La Cồ và Đại đội Biên phòng 321 (Lào) tổ chức chương trình giao lưu đối ngoại nhân dân.

Tại chương trình giao lưu này, các đại biểu và nhân dân hai bên cùng ôn lại truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, khẳng định mối quan hệ gắn bó, thủy chung, son sắt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, lực lượng vũ trang và nhân dân hai nước.

Cắt băng khánh thành và trao tặng

Ông Bun Xung Xay Nha Vong, Phó Bí thư Huyện ủy Sê Pôn, trân trọng cảm ơn tình cảm của BĐBP tỉnh Quảng Trị, nhấn mạnh sự gắn bó giữa lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền và nhân dân hai bên trong gìn giữ, vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Ông bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục đồng hành, giúp đỡ lẫn nhau, cùng xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn y, bác sĩ tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí; các đơn vị trao quà hỗ trợ người dân. Các hoạt động chăm sóc sức khỏe và tặng quà dành cho khoảng 1.000 hộ dân hai bên biên giới, với tổng trị giá khoảng 1 tỉ đồng.

Trao tặng học bổng cho các em học sinh khó khăn đang theo học tại Trường PTDT nội trú La Cồ

Các đơn vị cũng khánh thành, bàn giao công trình “Ánh sáng đường biên” tại bản A Via, nhà ăn nội trú Trường PTDT nội trú La Cồ và hai nhà nghĩa tình biên giới Việt Nam - Lào. Tổng kinh phí các công trình khoảng 900 triệu đồng, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập của người dân và học sinh vùng biên.

Những hỗ trợ đáp ứng các nhu cầu gần gũi trong đời sống, từ sức khỏe, nhà ở đến điều kiện ăn ở của học sinh nội trú. Các công trình được bàn giao tiếp tục phục vụ cộng đồng sau ngày giao lưu, thể hiện sự sẻ chia, trách nhiệm của các lực lượng, đơn vị và nhà hảo tâm với bà con hai bên biên giới.

Đoàn thiện nguyện “Theo dấu chân bác sĩ” thăm khám sức khỏe cho bà con sinh sống hai bên biên giới tại cột mốc 591

Dịp này, đại diện chính quyền huyện Sê Pôn và Đại đội Biên phòng 321 trao giấy khen của chính quyền tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Savannakhet cho tập thể Đồn Biên phòng Hướng Lập cùng các cá nhân. Đây là sự ghi nhận những đóng góp tích cực trong phối hợp xây dựng tình đoàn kết hữu nghị và bảo vệ biên giới Việt Nam - Lào.

Tại chương trình giao lưu đối ngoại nhân dân này, nhiều phần quà ý nghĩa đã được BĐBP tỉnh Quảng Trị trao tặng cho học sinh Trường PTDT nội trú La Cồ. Những hỗ trợ này sẽ góp phần bổ sung đồ dùng phục vụ sinh hoạt, học tập, động viên các em trong năm học.