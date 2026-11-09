Vun đắp tình đoàn kết và hợp tác của thế hệ trẻ ba nước Đông Dương

Đón tiếp đoàn đại biểu, về phía Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) có Phó Tổng Giám đốc Phạm Minh Nghĩa, Bí thư Đoàn Thanh niên Nguyễn Lan Hương, cùng đại diện lãnh đạo các ban chức năng và đông đảo đoàn viên thanh niên Tổng công ty.

Về phía Đoàn đại biểu thanh niên ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia, tham dự chương trình có các trưởng đoàn: đồng chí Phạm Hồng Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai (Trưởng đoàn Việt Nam); đồng chí Sisomphone Tipanya, Phó Trưởng ban Phát triển nghề nghiệp thanh niên, Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào (Trưởng đoàn Lào); đồng chí Hour Chhunkry, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục, Thanh niên và Thể thao, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia (Trưởng đoàn Campuchia); cùng các đại biểu thanh niên tiêu biểu của ba nước.

Đoàn đại biểu thanh niên ba nước thăm, giao lưu và tìm hiểu thực tế tại NMLD Dung Quất.

Tại buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc BSR Phạm Minh Nghĩa cho biết, Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất là NMLD đầu tiên của Việt Nam, công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng. Dưới sự quản lý, vận hành của BSR, nhà máy đã cho ra dòng sản phẩm thương mại đầu tiên vào ngày 22/2/2009, đánh dấu bước ngoặt đưa Việt Nam từ quốc gia xuất khẩu dầu thô sang tự chủ sản xuất nhiên liệu chất lượng cao.

Nhà máy được xây dựng trên diện tích hơn 800 ha tại Khu kinh tế Dung Quất, bao gồm 15 phân xưởng công nghệ chính, hệ thống phụ trợ và kho cảng biển nước sâu. Công suất thiết kế của nhà máy đạt 148.000 thùng dầu thô/ngày (tương đương 6,5 triệu tấn/năm), hiện đang đáp ứng khoảng 30-35% nhu cầu xăng dầu trong nước.

Đồng chí Phạm Hồng Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai (Trưởng đoàn Việt Nam) phát biểu tại chương trình

Đến năm 2018, BSR hoàn thành cổ phần hóa và từ ngày 15/10/2026, chính thức hoạt động dưới tên gọi Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam. Đồng thời, cổ phiếu BSR được niêm yết trên HOSE và lọt vào rổ chỉ số VN30. Tính đến tháng 10/2026, BSR đạt cột mốc gần 60 triệu giờ công an toàn không có tai nạn mất ngày công, với công suất quy đổi 9 tháng đầu năm 2026 đạt 123% công suất thiết kế. Lũy kế từ khi vận hành thương mại đến hết quý III/2026, BSR đã sản xuất hơn 111,7 triệu tấn sản phẩm, tổng doanh thu đạt hơn 2,01 triệu tỷ đồng và nộp ngân sách Nhà nước hơn 269 nghìn tỷ đồng. Tại địa phương, BSR là đơn vị nộp ngân sách lớn nhất, thường chiếm 50-55% tổng thu ngân sách tỉnh Quảng Ngãi.

Phó Tổng Giám đốc BSR Phạm Minh Nghĩa chia sẻ về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của BSR.

Phó Tổng Giám đốc BSR Phạm Minh Nghĩa nhấn mạnh: “Tỉnh Quảng Ngãi mới có cửa khẩu Bờ Y, là cửa ngõ chiến lược gắn liền và kết nối trực tiếp ba nước Đông Dương. Vị trí địa lý đặc biệt này càng nhắc nhở chúng ta về mối quan hệ hợp tác, giao thương và tình đoàn kết khăng khít giữa ba dân tộc Việt Nam - Lào - Campuchia. Tình hữu nghị cao đẹp đã được các thế hệ cha anh đi trước dày công vun đắp bằng biết bao mồ hôi, công sức và cả máu xương. Ngày hôm nay, nhiệm vụ gìn giữ, tiếp nối và phát triển mối quan hệ vô giá ấy được trao lại cho thế hệ trẻ, cho lực lượng đoàn viên thanh niên của ba nước.

Đồng chí Sisomphone Tipanya, Phó Trưởng ban Phát triển nghề nghiệp thanh niên, Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào (Trưởng đoàn Lào), bày tỏ niềm vui khi được đến tham quan, làm việc và trao đổi kinh nghiệm với BSR.

Tại BSR, lực lượng thanh niên luôn là nòng cốt trong nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật và vận hành an toàn nhà máy. Chúng tôi đánh giá rất cao vai trò xung kích của tuổi trẻ. Trân trọng truyền thống đoàn kết Đông Dương, BSR luôn sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ và kết nối với các đối tác, tổ chức thanh niên và doanh nghiệp của Campuchia và Lào trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực lọc hóa dầu cũng như các chương trình giao lưu thế hệ trẻ”.

Đồng chí Hour Chhunkry, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục, Thanh niên và Thể thao, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia (Trưởng đoàn Campuchia), bày tỏ mong muốn hợp tác, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực lọc hóa dầu.

Đồng chí Hour Chhunkry, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục, Thanh niên và Thể thao, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia, đánh giá cao những thành tựu và đóng góp của BSR trong bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Đồng chí cho biết, hiện nay Campuchia chưa có NMLD và đang quan tâm, nghiên cứu định hướng phát triển lĩnh vực này nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của đất nước. Qua chuyến thăm, đoàn đại biểu thanh niên Campuchia có thêm cơ hội tìm hiểu thực tế về quy mô, công nghệ, quy trình vận hành cũng như kinh nghiệm quản trị của một NMLD hiện đại. Đồng chí bày tỏ mong muốn BSR sẽ tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác, hỗ trợ Campuchia trong quá trình nghiên cứu, phát triển ngành công nghiệp lọc hóa dầu, qua đó góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Campuchia.

Đoàn thanh niên ba nước Đông Dương bày tỏ tinh thần gắn kết, hữu nghị.

Đoàn công tác tham quan, tìm hiểu về quy trình hoạt động của NMLD Dung Quất tại Đài quan sát nhà máy.

Bên cạnh việc tìm hiểu về hoạt động của NMLD Dung Quất, đoàn đại biểu ba nước cũng đã tổ chức trao đổi, thảo luận sôi nổi với lãnh đạo BSR về hoạt động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Đồng thời, BSR tổ chức đưa đoàn đi tham quan, tìm hiểu thực tế hoạt động sản xuất của NMLD Dung Quất.