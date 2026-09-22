Vun đắp tình bạn, kiến tạo tương lai Việt Nam - Hoa Kỳ

Tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp những người bạn Hoa Kỳ. Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, chiều 21/9 (theo giờ địa phương), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp những người bạn Hoa Kỳ.

Hoạt động do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ và Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc tổ chức với chủ đề “Vun đắp tình bạn - kiến tạo tương lai”.

Tham dự có các đảng viên Đảng Cộng sản Hoa Kỳ, bạn bè cánh tả, bạn bè truyền thống, đại diện các tổ chức hòa bình, cựu chiến binh, từ thiện, nhân đạo, tôn giáo, phi chính phủ, doanh nghiệp, học giả, học sinh, sinh viên và những người đã, đang đồng hành, ủng hộ quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.

KHÔNG QUÊN NHỮNG NGƯỜI ĐÃ ĐỒNG HÀNH VỚI VIỆT NAM

Tại cuộc gặp, nhiều đại biểu bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển của Việt Nam; chia sẻ về những đóng góp cho độc lập, hòa bình, hàn gắn vết thương chiến tranh, phát triển đất nước và thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ; đồng thời mong muốn tiếp tục vun đắp quan hệ hai nước vì hòa bình, thịnh vượng và lợi ích của nhân dân hai nước.

Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng được gặp những người bạn Hoa Kỳ đã dành nhiều tình cảm cho Việt Nam; khẳng định nhân dân Việt Nam không quên những người đã đứng bên mình trong những năm tháng khó khăn nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp những người bạn Hoa Kỳ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chân thành cảm ơn những người bạn Hoa Kỳ đã tiếp tục gắn bó với Việt Nam sau chiến tranh, góp sức hàn gắn, thúc đẩy hiểu biết giữa những người từng ở hai phía và vận động cho quan hệ hai nước khi còn nhiều rào cản.

Sự gắn bó đó đến nay tiếp tục được thể hiện qua các hoạt động khắc phục hậu quả chiến tranh, chăm sóc người khuyết tật, hỗ trợ giáo dục, y tế và kết nối những người mong muốn hợp tác với Việt Nam.

Chia sẻ về những mục tiêu phát triển của đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam quyết tâm đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao; xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thời gian qua, Việt Nam đang quy hoạch lại không gian phát triển, sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm tầng nấc trung gian, tăng trách nhiệm cho địa phương; rà soát, sửa đổi các quy định chồng chéo, cắt giảm thủ tục không cần thiết và đẩy mạnh giải quyết công việc trên môi trường số.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến trao kỷ vật chiến tranh cho Bộ Quốc phòng Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Cùng với đó, Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi hơn để người dân, doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh, phát huy sáng kiến; đổi mới cơ chế để hoạt động nghiên cứu, sáng tạo bớt bị ràng buộc bởi những thủ tục không phù hợp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh trong quá trình cải cách, Đảng và Nhà nước luôn đặt cuộc sống của người dân ở vị trí quan trọng; cải cách phải gắn với chăm lo an sinh, bảo vệ môi trường và quan tâm đến những người dễ bị thiệt thòi.

Cho rằng những góp ý chân thành luôn đáng quý, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan chức năng chú ý tiếp nhận, trao đổi, phản hồi các ý kiến và cùng tìm cách triển khai những sáng kiến hợp tác thiết thực.

TIẾP TỤC HỢP TÁC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CHIẾN TRANH

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết dù chiến tranh đã kết thúc hơn nửa thế kỷ, vẫn còn những gia đình chờ tin người thân, những nạn nhân chất độc da cam cần được chăm sóc, những khu vực còn bom mìn và ô nhiễm dioxin.

Việt Nam đang triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; tiếp tục dành nguồn lực cho công việc này và trân trọng sự hỗ trợ của phía Hoa Kỳ thời gian qua.

Các đại biểu tham dự cuộc gặp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với những người bạn Hoa Kỳ.(Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ kết nối thông tin, chia sẻ tư liệu và kinh nghiệm khai thác cơ sở dữ liệu, góp phần nâng cao hiệu quả tìm kiếm, xác định danh tính những người đã hy sinh.

Về phía Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn hai bên tiếp tục cùng chăm sóc những người còn chịu hậu quả chiến tranh, làm cho những vùng đất an toàn hơn, giúp thêm nhiều gia đình tìm được người thân, qua đó góp phần củng cố niềm tin và tạo nền tảng tốt đẹp cho tương lai quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Hữu nghị cho một số người bạn Hoa Kỳ.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhận một số kỷ vật chiến tranh do đại diện Trường Đại học Texas Tech trao tặng.