Đồng hành từ nhu cầu thiết thực

Là bản biên giới thuộc xã A Túc, huyện Sa Muồi, tỉnh Sả-lạ-văn (Lào), Tân Đi còn nhiều khó khăn, chưa có điện thắp sáng nên ảnh hưởng đến sinh hoạt, học tập và đi lại của người dân, nhất là ban đêm. Trước tình hình đó, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế (CKQT) La Lay đã kêu gọi các nhà hảo tâm lắp đặt đèn năng lượng mặt trời hỗ trợ cho người dân bản Tân Đi.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay trao tặng đèn năng lượng mặt trời cho người dân bản Tân Đi, xã A Túc, huyện Sa Muồi, tỉnh Sả-lạ-văn (Lào) - Ảnh : L.T

Những ngày đầu tháng 11/2026, trong chương trình “Thắm tình hữu nghị-Biên cương ngời sáng”, Đồn Biên phòng CKQT La Lay phối hợp với Hội thiện nguyện Hope for Tomorrow trực tiếp đến trao và lắp đặt 60 đèn năng lượng mặt trời, tặng 60 suất quà nhu yếu phẩm cho người dân bản Tân Đi và Đại đội Biên phòng 514, thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sả-lạ-văn; tặng 4 suất quà cho các đơn vị bảo vệ biên giới nước bạn. Tổng trị giá các phần quà hơn 100 triệu đồng.

Ông Bun-Lơi-Sai-Cu-Mên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch chính quyền xã A Túc, cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng CKQT La Lay và các nhà hảo tâm Việt Nam đối với cán bộ, Nhân dân trên địa bàn. Sự đồng hành này mang ý nghĩa thiết thực giúp người dân biên giới có thêm điều kiện thay đổi cuộc sống.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay bàn giao công trình nước sạch tặng người dân bản La Lay A Sói (Lào) - Ảnh: L.T

Đồn Biên phòng CKQT La Lay đóng quân tại thôn A Đeng, xã La Lay; có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới hơn 22,5km, 10 mốc quốc giới, 2 cọc dấu và phụ trách 5 thôn thuộc xã La Lay. Gắn nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia với xây dựng thế trận lòng dân, trong năm 2026, Đồn Biên phòng CKQT La Lay đã phối hợp triển khai các hoạt động an sinh xã hội với tổng kinh phí 790 triệu đồng, gồm: Hỗ trợ công trình “Ánh sáng vùng biên”, trao 310 suất quà cho Nhân dân hai bên biên giới; tặng 2 giếng nước sinh hoạt tại bản La Lay A Sói, huyện Sa Muồi, tỉnh Sả-lạ-văn; phục vụ 1.000 suất ăn trưa và tặng quần áo, giày dép cho người dân, trẻ em Lào…

Thượng tá Lê Đăng Hoàng, Chính trị viên Đồn Biên phòng CKQT La Lay cho biết, đơn vị xác định chăm lo đời sống Nhân dân hai bên biên giới là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với công tác vận động quần chúng và đối ngoại biên phòng. Vì vậy, đơn vị luôn tích cực phối hợp với chính quyền, lực lượng bảo vệ biên giới phía bạn nắm nhu cầu thực tế, huy động nguồn lực hỗ trợ phù hợp, qua đó tiếp tục củng cố tình đoàn kết, vận động người dân cùng giữ gìn an ninh, trật tự và bảo vệ đường biên, mốc quốc giới.

Xây dựng biên giới hòa bình

Những ngày cuối tháng 10/2026, cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THCS nội trú La Cồ ở cụm bản La Cồ, huyện Sê Pôn, tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt (Lào) rộn ràng niềm vui bởi khu nhà ăn của nhà trường được đưa vào sử dụng. Đây là món quà ý nghĩa, thiết thực do cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Lập xây tặng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Lập bàn giao nhà nghĩa tình tặng người dân ở cụm bản La Cồ, huyện Sê Pôn, tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt (Lào) - Ảnh: L.T

Trường THCS nội trú La Cồ nằm ở địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn của bởi phần lớn học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, phải xa gia đình để theo học, nhưng điều kiện ăn ở nội trú của các em còn nhiều thiếu thốn và tạm bợ. Để thắt chặt mối quan hệ nghĩa tình đặc biệt và chia sẻ khó khăn với người dân nước bạn Lào, Đồn Biên phòng Hướng Lập phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương hai bên biên giới Việt Nam-Lào kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay xây dựng công trình nhà ăn phục vụ hơn 100 học sinh nhà trường.

Đây chỉ là một trong nhiều hoạt động thuộc chương trình giao lưu đối ngoại Nhân dân, ôn lại truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào vừa được Đồn Biên phòng Hướng Lập phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm tổ chức.

Cắt băng khánh thành nhà ăn bán trú do Đồn Biên phòng Hướng Lập và các nhà hảo tâm xây tặng Trường THCS nội trú La Cồ, Cụm bản La Cồ, huyện Sê Pôn, tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt (Lào) - Ảnh: L.T

Tại chương trình, ngoài khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và trao quà cho khoảng 1.000 hộ dân hai bên biên giới với tổng trị giá khoảng 1 tỉ đồng, các đơn vị phối hợp cũng khánh thành, bàn giao các công trình dân sinh với tổng kinh phí khoảng 900 triệu đồng, gồm: Công trình “Ánh sáng đường biên” tại bản A Via, cụm bản La Cồ; nhà ăn nội trú Trường phổ thông dân tộc nội trú La Cồ và 2 nhà nghĩa tình biên giới Việt Nam-Lào...

Trung tá Hồ Như Quân, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Hướng Lập thông tin, sự đồng hành của Đồn Biên phòng Hướng Lập với người dân nước bạn Lào được duy trì qua nhiều hoạt động, từ hỗ trợ đời sống đến tạo sinh kế, chăm lo việc học của trẻ em. Năm 2025, trong chương trình “Tháng Ba biên giới”, đơn vị trao lợn giống, 12.000 con gà, vịt giống và 7.000 con cá giống cho các già làng, trưởng bản, người có uy tín ở các bản kết nghĩa và lực lượng phía bạn.

Năm 2026, đơn vị phối hợp với Công đoàn Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị tổ chức “Phiên chợ 0 đồng” lần thứ 6, trao 300 suất quà trị giá 300 triệu đồng cho Đại đội Biên phòng 321 và người dân các bản thuộc huyện Sê Pôn. Việc kết hợp hỗ trợ với tạo điều kiện phát triển sinh kế thể hiện trách nhiệm, tình cảm gắn bó lâu dài với địa bàn. Qua đó, hoạt động đối ngoại biên phòng ngày càng đi vào thực chất, góp phần củng cố sự tin cậy và phát huy vai trò của người dân trong xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị.