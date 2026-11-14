Vun đắp sức mạnh đại đoàn kết

Lãnh đạo phường Ngũ Hành Sơn tặng quà gia đình chính sách tại ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc tổ dân phố Quán Khái. Ảnh: NGỌC HÀ

Xây dựng văn hóa từ khu dân cư

Những ngày đầu tháng 11, không khí ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với hưởng ứng ngày Văn hóa Việt Nam đã lan tỏa tại nhiều khu dân cư trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn. Không chỉ là dịp ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), các ngày hội còn tạo không gian giao lưu, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu và phát huy tinh thần tương trợ trong cộng đồng.

Năm 2026, tổ dân phố Mỹ Đa Tây 1 có 4 hộ thoát nghèo; vận động Quỹ Vì người nghèo đạt 20,9 triệu đồng; 56 hộ tham gia các tổ vay vốn ngân hàng chính sách với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Bên cạnh chăm lo an sinh, ngày hội còn tổ chức giải cờ tướng mở rộng và giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của Đà Nẵng.

Cùng với đó, công tác chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh vượt khó ở tổ dân phố Hải An được triển khai thường xuyên. Trong năm, khu dân cư trao 616 suất quà trị giá 137 triệu đồng cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn; 128 suất quà khen thưởng dành cho học sinh đạt thành tích tốt trong học tập.

Các hoạt động văn hóa cộng đồng ở tổ dân phố Quán Khái được tổ chức sôi nổi với trò chơi dân gian, chăm lo thiếu nhi, khuyến học và vận động người dân xây dựng khu dân cư không ma túy. Qua bình xét, có 524/529 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

Những kết quả này cho thấy sức sống của phong trào xây dựng đời sống văn hóa bắt nguồn từ những việc làm cụ thể: chăm lo an sinh, giữ gìn an ninh trật tự, khuyến học và xây dựng tình làng nghĩa xóm. Đây cũng là nền tảng để phường triển khai Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc năm 2026 với phương châm lấy khu dân cư làm trung tâm, người dân làm chủ thể.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố Mỹ Đa Tây 1 tổ chức hoạt động quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC HÀ

Kết nối di sản, phát huy bản sắc

Theo Chủ tịch UBND phường Ngũ Hành Sơn Nguyễn Hòa, Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 trên địa bàn phường diễn ra trọng tâm từ ngày 18-24/11. Ngày hội Đại đoàn kết được tổ chức tại 54 tổ dân phố từ ngày 1-18/11; các hoạt động hưởng ứng Tuần Văn hóa tập trung tại khu dân cư, thiết chế văn hóa, công viên, phố đi bộ và các không gian công cộng.

Các chương trình được thiết kế đa dạng, gắn với đời sống và đặc trưng từng cộng đồng như biểu diễn văn nghệ, dân ca, dân vũ, trình diễn nhạc cụ, trang phục truyền thống, giới thiệu ẩm thực, nghề thủ công và trò chơi dân gian. Mỗi khu dân cư được khuyến khích lựa chọn ít nhất một hoạt động văn hóa đặc trưng do người dân đề xuất, tổ chức và duy trì, góp phần hình thành nét riêng trong sinh hoạt cộng đồng.

Một nội dung đáng chú ý là giới thiệu, quảng bá các giá trị di sản địa phương. Tại khu Danh thắng Ngũ Hành Sơn, hoạt động trưng bày hình ảnh, tư liệu cùng các chương trình tham quan, thuyết minh về Ma nhai Ngũ Hành Sơn, Khu căn cứ cách mạng K20 và Công viên Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Ngũ Hành Sơn góp phần giúp người dân, du khách hiểu hơn về lịch sử, văn hóa vùng đất. Việc khuyến khích ứng dụng công nghệ số, hình ảnh trực quan và hình thức kể chuyện sinh động cũng mở ra cách tiếp cận gần gũi hơn với di sản.

Cùng với đó, hoạt động trưng bày, giới thiệu sách về văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam, Đà Nẵng và Ngũ Hành Sơn; chiếu phim giáo dục truyền thống được tổ chức tại thư viện và trường học, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Điểm nhấn cấp phường là hội thi thể thao giữa các khu dân cư, dự kiến diễn ra ngày 22/11, với sự tham gia của 54 tổ dân phố, chia thành 10 đội. Các môn cầu lông, cờ tướng, bơi thúng, kéo co và trò chơi vận động dân gian không chỉ tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe mà còn tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các cộng đồng dân cư.

“Với chuỗi hoạt động trải rộng từ khu dân cư đến các không gian văn hóa, di sản, Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ tạo đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa sâu rộng mà còn hướng đến mục tiêu lâu dài: đưa các giá trị văn hóa thấm sâu vào đời sống, củng cố tình đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng. Khi mỗi người dân chủ động gìn giữ, phát huy bản sắc và cùng chung tay xây dựng khu dân cư an toàn, nghĩa tình, văn hóa sẽ trở thành nguồn lực tinh thần quan trọng, góp phần xây dựng phường Ngũ Hành Sơn ngày càng văn minh, đáng sống”, ông Hòa chia sẻ.