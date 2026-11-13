Vun đắp sức mạnh cộng đồng, xây dựng cuộc sống ấm no ở Xuân Lâm
Chiều 13/11, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đến chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng cán bộ và Nhân dân xóm Xuân Lâm, xã Hùng Châu.
Gắn kết tình làng nghĩa xóm
Trong không khí vui tươi, đầm ấm, cán bộ và Nhân dân xóm Xuân Lâm cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2026); đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại khu dân cư. Những kết quả trong lao động, sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa và tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau khi khó khăn được bà con chia sẻ tại ngày hội.
Không chỉ là dịp biểu dương những tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu, ngày hội còn góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân đối với cộng đồng.
Từ việc giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây dựng gia đình văn hóa đến giúp đỡ nhau trong cuộc sống, những việc làm thiết thực ấy đang từng ngày vun đắp tình đoàn kết ở khu dân cư.
Với người dân xóm Xuân Lâm, ngày hội còn là dịp gặp gỡ, chuyện trò, chia sẻ những niềm vui, khó khăn trong cuộc sống. Qua đó, tình cảm giữa các gia đình, dòng họ và bà con trong xóm thêm gắn bó, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các phong trào, nhiệm vụ chung của địa phương.
Phát huy sức mạnh đoàn kết trong xây dựng quê hương
Chung vui với bà con, đồng chí Bùi Thanh An ghi nhận, biểu dương những kết quả cán bộ và Nhân dân xóm Xuân Lâm đạt được. Đồng chí nhấn mạnh, cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng; chú trọng xây dựng đời sống văn hóa, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh.
Đồng chí đề nghị địa phương quan tâm chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nhất là người cao tuổi và trẻ em; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có để phát triển kinh tế, gắn với phát triển du lịch. Cùng với đó, cần xây dựng cảnh quan khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp; nâng cao ý thức thu gom, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường.
Đồng thời, tiếp tục củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
Dịp này, đồng chí Bùi Thanh An trao quà đến Ban Công tác Mặt trận xóm Xuân Lâm, tặng quà Bí thư Chi bộ xóm và trao 10 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Ngày hội khép lại trong không khí vui tươi, đầm ấm. Những lời thăm hỏi và sẻ chia đã góp phần làm sâu sắc thêm tình làng nghĩa xóm. Từ sự đồng lòng của mỗi gia đình, mỗi người dân, khối đại đoàn kết ở khu dân cư tiếp tục được củng cố, tạo nền tảng để xóm Xuân Lâm xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/vun-dap-suc-manh-cong-dong-xay-dung-cuoc-song-am-no-o-xuan-lam-10355759.html