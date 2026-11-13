Vun đắp sức mạnh cộng đồng, xây dựng cuộc sống ấm no ở Xuân Lâm

Gắn kết tình làng nghĩa xóm

Trong không khí vui tươi, đầm ấm, cán bộ và Nhân dân xóm Xuân Lâm cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2026); đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại khu dân cư. Những kết quả trong lao động, sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa và tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau khi khó khăn được bà con chia sẻ tại ngày hội.

Những tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc do bà con xóm Xuân Lâm tự biên, tự diễn. Ảnh: Nguyễn Nam

Không chỉ là dịp biểu dương những tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu, ngày hội còn góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân đối với cộng đồng.

Từ việc giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây dựng gia đình văn hóa đến giúp đỡ nhau trong cuộc sống, những việc làm thiết thực ấy đang từng ngày vun đắp tình đoàn kết ở khu dân cư.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng bà con xóm Xuân Lâm. Ảnh: Nguyễn Nam.

Với người dân xóm Xuân Lâm, ngày hội còn là dịp gặp gỡ, chuyện trò, chia sẻ những niềm vui, khó khăn trong cuộc sống. Qua đó, tình cảm giữa các gia đình, dòng họ và bà con trong xóm thêm gắn bó, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các phong trào, nhiệm vụ chung của địa phương.

Phát huy sức mạnh đoàn kết trong xây dựng quê hương

Chung vui với bà con, đồng chí Bùi Thanh An ghi nhận, biểu dương những kết quả cán bộ và Nhân dân xóm Xuân Lâm đạt được. Đồng chí nhấn mạnh, cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng; chú trọng xây dựng đời sống văn hóa, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh một số nội dung về củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo sức khỏe nhân dân, phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Ảnh: Nguyễn Nam

Đồng chí đề nghị địa phương quan tâm chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nhất là người cao tuổi và trẻ em; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có để phát triển kinh tế, gắn với phát triển du lịch. Cùng với đó, cần xây dựng cảnh quan khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp; nâng cao ý thức thu gom, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường.

Đồng thời, tiếp tục củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng quà Ban Công tác Mặt trận xóm Xuân Lâm. Ảnh: Nguyễn Nam

Dịp này, đồng chí Bùi Thanh An trao quà đến Ban Công tác Mặt trận xóm Xuân Lâm, tặng quà Bí thư Chi bộ xóm và trao 10 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao quà cho 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Ảnh: Nguyễn Nam

Ngày hội khép lại trong không khí vui tươi, đầm ấm. Những lời thăm hỏi và sẻ chia đã góp phần làm sâu sắc thêm tình làng nghĩa xóm. Từ sự đồng lòng của mỗi gia đình, mỗi người dân, khối đại đoàn kết ở khu dân cư tiếp tục được củng cố, tạo nền tảng để xóm Xuân Lâm xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Các gian hàng trưng bày, giới thiệu và bày bán những sản vật nông nghiệp đặc trưng của quê hương Xuân Lâm, góp thêm sắc màu cho ngày hội. Ảnh: Nguyễn Nam