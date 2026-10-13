Vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga ngày càng bền chặt

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại Quảng trường và Tượng đài Hồ Chí Minh ở thủ đô Moscow của Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Trong không khí trang nghiêm xúc động, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của Nhân dân Việt Nam, nhà lãnh đạo lỗi lạc của Đảng Cộng sản Việt Nam và phong trào cộng sản thế giới, Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất, người bạn lớn của nhân dân Nga - Người đã đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa 2 nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Được khánh thành ngày 18/5/1990, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Moscow là công trình mang đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa, thể hiện tình hữu nghị sâu sắc Việt Nam-Liên bang Nga. Đây cũng là nơi gặp gỡ, tưởng niệm của cộng đồng người Việt Nam tại Nga, điểm đến thu hút du khách quốc tế, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa 2 nước.

Nằm trang nghiêm tại Vườn Alexander, bên bức tường phía tây của Điện Kremlin, Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh là một trong những công trình tưởng niệm thiêng liêng nhất của nước Nga, tưởng nhớ những người lính Hồng quân đã hy sinh trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại (1941-1945). Sự hy sinh ấy góp phần làm nên ký ức chung của nhân loại về cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít.

Đoàn cũng đã vào Lăng viếng Lãnh tụ V.I. Lenin, bày tỏ sự tôn kính đối với Lãnh tụ vĩ đại của cách mạng vô sản thế giới, người có ảnh hưởng sâu sắc đến con đường cách mạng Việt Nam.

Với Việt Nam, những địa chỉ lịch sử này còn gợi nhắc về chiều sâu quan hệ hữu nghị truyền thống giữa 2 dân tộc. Trân trọng quá khứ cũng là để hiểu rõ hơn giá trị của hòa bình hôm nay, từ đó tiếp tục vun đắp quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga, đóng góp vào hòa bình, ổn định và hợp tác quốc tế.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga - Ảnh: Bộ Quốc phòng

Trước đó, đoàn đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Liên bang Nga. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đánh giá cao và trân trọng cảm ơn Đại sứ quán đã hỗ trợ tích cực, hiệu quả trong quá trình triển khai các hoạt động hợp tác quốc phòng với Liên bang Nga.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đề nghị tăng cường phối hợp giữa Đại sứ quán, cơ quan tùy viên và các cơ quan chức năng của nước sở tại, qua đó đưa những cơ hội hợp tác trở thành các chương trình, hoạt động cụ thể, góp phần mở rộng không gian hợp tác, tăng cường tin cậy chính trị, để quan hệ quốc phòng Việt Nam-Liên bang Nga phát triển thực chất và hiệu quả.